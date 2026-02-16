Свят

16 февруари 2026, 18:58
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

Н а някои участъци от фронта в Украйна загубите на Въоръжените сили на Руската федерация са се увеличили четири пъти, обяви министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли. Заради това руснаците са привлекли толкова много севернокорейски войници, че от тях може да се състави цяла дивизия, предава "Фокус"

Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 25, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди.

Загубите на Русия и Украйна надхвърлиха милион души

Хийли говори на Мюнхенската конференция по сигурността, анализирайки загубите на Русия и Украйна.

В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите. Освен от КНДР, на бойното поле от руска страна има граждани на Индия, Пакистан, Непал, Куба, Нигерия и Сенегал.

Хийли припомни, че през януари на 1200-километровата фронтова линия руснаците са загубили повече хора, отколкото са набрали доброволци. Тези нива на загуби принуждават Русия да набира чужденци, които примамва и с пари, и с измама.

Според Хийли ставащото показва, че Кремъл губи войната, въпреки че публично твърди обратното.

"Нарастващите загуби на Русия оспорват разказа, който прокарва Кремъл, а понякога и президентът на САЩ Доналд Тръмп, че победата на Москва е неизбежна“, подчертава Хийли.

100 жертви и 1000 ранени севернокорейци в боевете срещу Украйна

Той нарича ситуацията за руснаците на бойното поле "месомелачка" и отбелязва, че наемниците може би наистина не осъзнават какво ги очаква. В същото време в началото на 2026 г. броят на новобранците в руската армия е с 9 хиляди по-малко от броя на загиналите и ранените, а напредъкът на фронтовата линия е едва забележим.

Източник: Фокус    
