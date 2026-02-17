"Мис Вселена" Фатима Бош припадна по време на парад

Н астоящата носителка на титлата "Мис Вселена", Фатима Бош, преживя тревожен инцидент по време на официален парад в Ел Салвадор, който предизвика сериозно безпокойство сред почитателите ѝ.
По средата на празничното шествие и пред очите на множеството тя внезапно се срина, което рязко прекъсна тържествената атмосфера. Бош е изпълнявала официални ангажименти, когато настроението бързо се е променило от празнично в тревожно.
Инцидентът е станал, докато тя е вървяла по повдигната платформа по време на събитието. По думите на очевидци, минути преди да се почувства зле, Бош е изглеждала необичайно бледа и видимо отслабнала. Без предварителни признаци тя е загубила равновесие и е паднала, което е наложило незабавната намеса на охраната и медицинските екипи, разположени на място.
Няколко от присъстващите са заснели момента на видео, а кадрите се разпространиха светкавично в социалните мрежи. След като клиповете обиколиха интернет, феновете заляха профилите ѝ със съобщения, изразяващи тревога и настоявайки за информация относно здравословното ѝ състояние след плашещата сцена.
- Какво се случи?
Въпреки че до момента не е публикуван официален медицински доклад, местни източници твърдят, че Бош не е загубила съзнание. На разпространяващите се видеокадри се вижда как тя говори и жестикулира, като в един момент демонстрира дискомфорт, свързан с дишането си. Това подсказва, че е останала в съзнание след падането.
Към този момент екипът на Фатима Бош не е излязъл с официално изявление, което да обясни причината за инцидента или да предостави подробности за текущото ѝ здравословно състояние. Междувременно нейните поддръжници остават в очакване на потвърждение, че тя се е възстановила напълно след случилото се в Ел Салвадор.