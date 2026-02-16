България

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Четирима от тях са с множество криминални прояви

16 февруари 2026, 19:13
Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)
Протест пред Апелативния съд в Бургас, обвиненият за случая с АТВ остава в ареста

Протест пред Апелативния съд в Бургас, обвиненият за случая с АТВ остава в ареста
Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория
Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"
Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник

Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник
„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“
Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС
Делото

Делото "Сияна": Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието

П етима мъже са задържани при специализирана полицейска акция по повод подпалването на къщата на кмета на село Бистрица, съобщиха от МВР.

Четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършва под надзора на Софийска районна прокуратурата, като полицейското присъствие в района остава засилено.

МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица

По оперативен начин е установено, че за осъществяване на престъпното деяние е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите.

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.

Източник: БГНЕС    
Задържани Полицейска акция Кмет на Бистрица
Последвайте ни
Петима са задържани за палежа в Бистрица

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

„Гнусна онлайн омраза“: Иля Малинин с мощно послание след кошмара на леда

„Гнусна онлайн омраза“: Иля Малинин с мощно послание след кошмара на леда

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

pariteni.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 1 ден
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 20 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 1 ден
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Свят Преди 1 час

Той подчерта, че „всяка руска ракета е отговор на агресора на призивите за прекратяване на войната“

Снимката е илюстративна

Сензацията "обратен водопад" - какво причинява природния феномен

Любопитно Преди 2 часа

Магически кадри от Индия взривиха мрежата – мощни ветрове превърнаха водната каскада в сюрреалистично зрелище, което противоречи на физиката.

Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток

Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Иран многократно е заплашвал да блокира Ормузкия проток

Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

България Преди 3 часа

В документа са посочени широк спектър от приложения

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

България Преди 3 часа

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

България Преди 3 часа

Районният съд – Пловдив е осъден да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение

<p>Откриха мъртва продуцентка&nbsp;на хитов сериал по време на снимки</p>

Трагедия в Атина: Откриха мъртва продуцентката на хитовия сериал „Техеран“ по време на снимки

Свят Преди 3 часа

Тялото на 52-годишната израелка е намерено в хотелската ѝ стая след дни на мълчание; полицията отхвърли версиите за покушение

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки това, НАСА все още разполага с хиляди часове данни, доказващи, че първото кацане на Луната наистина се е състояло

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Свят Преди 3 часа

Обвиняемият Ланг заяви, че е „спокоен“ въпреки претърсванията

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Свят Преди 4 часа

Мъжът осъзнал грешката си на следващия ден и алармирал полицията

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

България Преди 4 часа

Мистерия с фалшив акт за смърт

<p>Богати джигити натрупаха глоби за $ 10 млн.&nbsp;глоби в Ню Йорк&nbsp;</p>

Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000

Свят Преди 4 часа

Снимката е илюстративна

Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

Любопитно Преди 4 часа

Възможно е, макар и рядко, да се заразите с множество щамове на грип едновременно или дори с комбинация от грип и коронавирус

<p>Групата на ГЕРБ-СДС в СОС осъди палежа в Бистрица</p>

Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет осъди палежа в Бистрица

България Преди 4 часа

<p>Обрат с коментара на Обама за извънземните</p>

Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Свят Преди 5 часа

След като интервюто му с Тайлър Коен предизвика буря в социалните мрежи, бившият американски президент побърза да уточни, че макар статистически да има живот в Космоса, посещения на Земята остават малко вероятни.

<p>Картата за градския транспорт в София става дигитална</p>

Столична община пуска мобилно приложение за дигитални карти в градския транспорт до края на март

България Преди 5 часа

Пластиката остава валидна, предстои и интеграция на информация в реално време за движението на превозните средства

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Вдъхновени от Дрю Баримор: красотата без филтър и жените, които избират да бъдат истински

Edna.bg

Шакира разпуска с въздушен хокей преди концерт

Edna.bg

Изненада: Димитър Димитров се разделя с Ботев Пловдив

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца - Добруджа 0:0

Gong.bg

Задържаха петима за палежа в имот на кмета на Бистрица

Nova.bg

МВР: Не всички намерени в хижа „Петрохан” гилзи са изстреляни от огнестрелно оръжие

Nova.bg