Ще се вдигне ли здравната вноска? Истината зад бюджета на НЗОК

Без промени всяко увеличение на средствата ще отива на същото място, където са останалите близо 6 милиарда евро от бюджета на НЗОК за последната година

17 февруари 2026, 14:22
Ще се вдигне ли здравната вноска? Истината зад бюджета на НЗОК
Натискът да се вдига здравната вноска и да се увеличават разходите на болниците е особено силен преди избори и типично получава силна публична подкрепа от всички заинтересовани от тези високи разходи страни. Освен вдигането на самата здравната вноска обаче рядко се говори какви реформи са нужни в сектора, за да се решат поне част от натрупаните проблеми.

Без промени всяко увеличение на средствата ще отива на същото място, където са останалите близо 6 милиарда евро от бюджета на НЗОК за последната година. Това са предложенията, които не изискват специфично допълнително финансиране в краткосрочен план, представени в седмичния анализ на ИПИ.

Ограничаване на хоспитализациите чрез регулиране на мрежата от болници

Данните за големия брой хоспитализации показват, че болничният престой у нас до голяма степен е "отвързан“ от медицински показатели за заболеваемост и реална нужда от медицински грижи в болнични условия. Изписаните от болници пациенти у нас са около два пъти повече от средното в ЕС.

Промяна на финансовия модел в болничната помощ и замяна на клиничните пътеки

В основата на големия брой хоспитализации стои финансовият модел на плащане в болничната помощ – плащането за преминал болен чрез клиничните пътеки. Пътеките изкривяват поведението на лечебните заведения, като създават стимул към излишно хоспитализиране, особено на по-леки случаи. Част от клиничните пътеки (около една трета) могат да се извършват в амбулаторни условия или извън болница – това бързо ще освободи ресурс, който може да се пренасочи по-ефективно и в услуга и удобство на пациента.

В средносрочен план следва да се мисли за промяна на модела на финансиране на болниците – в световната практика има по-подходящи и широко използвани методи на плащане за болнична помощ, като най-добрите от тях плащат за качество и постигнат здравен резултат.

Гарантиране на достъпа до адекватна медицинска помощ

Формално неограниченият в момента достъп на пациентите до медицински услуги се смята за едно от големите предимства на българското здравеопазване и той е подкрепен от широката мрежа болници (над 340), доставчици на извънболнични услуги, лекари и прочее. Наличието просто на някакво лечебно заведение в близост обаче не гарантира достъп до качествена грижа, която понякога е далече, скъпа –  изисква отделяне на време или на ресурс.

От друга страна цели палитри от необходими медицински услуги изобщо не се предлагат у нас и затрудняват пациентите и техните семейства (пример за това са дългосрочните медицински грижи, грижи за възрастни хора, за хора с увреждания и др.). Въпросът пред управляващите е как да трансформират мрежата от болници в лечебни заведения, които да предоставят нужните за населението на съответния регион грижи без да затрудняват допълнително пациентите.

Това прави и укрепването на спешната помощ една от задачите с първостепенен приоритет, тъй като чрез нея голяма част от населението получава най-разнообразни медицински грижи.  

Контрол върху разходите на болниците и борба с нарушенията и измамите в системата

Темата за контрола в здравеопазването се обсъжда като панацея на един сбъркан модел, но думите никога не са придружени с конкретни действия. Затягането на механизмите за контрол е проблем, който трябва да бъде адресиран постоянно и резултатите от тези насочени усилия трябва да се измерват и доказват. Контролът в здравеопазването в момента у нас е формален, институционален и документален, но не е процес, вграден в системата на вземане на решения и промяна на поведението.

