Със сълзи в очите: Рускиня носеше табелата на Украйна на откриването на Зимните олимпийски игри

А настасия Кучерова, рускиня, живееща в Милано, изрази своето несъгласие срещу войната на Русия в Украйна чрез силно символичен, но анонимен акт – тя носеше табелата с името на Украйна по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Кучерова бе облечена в дълго сребристо пухено яке с качулка, а очите ѝ бяха скрити зад тъмни очила, като при всички останалите доброволци, които носеха табелите на участващите в олимпиадата 92 държави. Табелата на Украйна бе осветена, за да я прочете публиката.

Първоначално се предвиждало табелите на различните страни да бъдат разпределени на случаен принцип, но по-късно хореографът попитал доброволците дали имат предпочитания и Кучерова избрала Украйна.

Тя първо разкри ролята си пред своите 879 последователи в „Инстаграм“, а след това и в интервю за Асошиейтед Прес.

„Когато вървиш рамо до рамо с тези хора, осъзнаваш, че те имат пълното човешко право да изпитват омраза към всеки руснак“, каза тя вчера. „Въпреки това смятам, че е важно да направя дори една малка постъпка, за да им покажа, че може би не всички хора мислят еднакво“.

За Кучерова да говори за своя малък акт на съпротива на втората годишнина от смъртта от отравяне на дисидента Алексей Навални е начин да напомни на света, че войната продължава, докато животът другаде не спира.

„Украинците нямат каквато и да било възможност да избягват тези мисли или да игнорират съществуването на войната. Така че това е тяхната реалност. Те продължават да се обичат един друг, да сключват брак или да спортуват, да идват на Олимпиадата. Но всичко това се случва на фона на една опустошителна обстановка“.

Без да им е било казано, че Кучерова е рускиня, атлетите веднага разпознали произхода ѝ и се обърнали към нея на руски език. За Кучерова това е знак за „някаква дълбока връзка“ между руснаците и украинците, „която очевидно би могла да продължи да съществува, ако не беше войната“.

冬季オリンピック開会式で、ウクライナのプラカードを掲げたロシア人女性。

匿名での行動だが、のちに自身のインスタグラムで公表。



A Russian woman carries Ukraine’s placard at the Winter Olympics opening ceremonyhttps://t.co/AeZKPCNbgP — makotoplatz (@Dekrsmond) February 17, 2026

Делегацията в Милано, чийто знаменосец беше състезателка по шорттрек Елисавета Сидорко, включваше фигуриста Кирило Марсак. И двамата атлети имат бащи, които се сражават на фронта във война, която наближава четвъртата си годишнина.

„Буквално няма какво да каже човек, което да поправи вредата, която вече е била нанесена на тези хора и няма думи, които биха могли да се приближат до прошка“, казва Кучерова.

Точно преди да изляза „се обърнах – не знаех какво да им кажа – но просто казах, че целият стадион ще ги аплодира на крака“. Украинците изглеждаха скептични, казва тя.

Според Кучерова, когато овациите дошли, тя почувствала, че целият стадион „признава независимостта им, признава волята им за свобода, техния кураж за това, че стигнали чак до Олимпиадата“.

Тя се разплакала тихо зад очилата си.

Кучерова не е била в Русия от 2018 г., но разбира, че поема риск, като се противопоставя на режима.

„Трябва да се опасявам и трябва да съм уплашена от това. И не мога да гарантирам, че с това, че говоря, няма да навредя на хора, които познавам“, казва тя. „Но смятам, че ако аз, която живея в демократична страна и се възползвам от всички свободи, ако аз се страхувам, това означава, че режимът е спечелил“.

Кучерова изнесла табелата и на друга делегация – Дания, която също получи бурни овации за съпротивата си срещу заплахите на САЩ да установят контрол над самоуправляващата се датска територия Гренландия.

„Да, това е съвпадение, но аз се замислих над това“, казва Кучерова.