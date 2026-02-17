Свят

Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева

Преговорите се провеждат при закрити врата и медиите нямат достъп до тях

17 февруари 2026, 12:23
Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева
Източник: БТА

Д нес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева за уреждането на украинския конфликт, тъй като работата се планира да продължи утре, посочи на брифинг Дмитрий Песков, говорителят на президента на Русия, предаде ТАСС.

"Не мисля, че днес трябва да се очакват новини, защото, както знаете, се планира работата да продължи и утре", отбеляза представителят на Кремъл.

Преговорите се провеждат при закрити врата и медиите нямат достъп до тях.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Преговори Женева Украински конфликт Дмитрий Песков Русия Кремъл При закрити врата Без новини днес Продължават утре Медиен достъп
Последвайте ни

По темата

Задържаха учител от плевенско село за педофилия

Задържаха учител от плевенско село за педофилия

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

"Мис Вселена" Фатима Бош припадна по време на парад

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

dogsandcats.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 17 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 16 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 17 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

България Преди 2 минути

Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или да извършат друго престъпление.

<p>Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците</p>

Кърваво гостуване в Бузовград: Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците

България Преди 12 минути

74-годишен мъж се озова в болница с прободни рани след лют спор с 69-годишна дама, завършил с взаимни удари и намеса на полицията

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

България Преди 1 час

По време на операцията лекарите успяват да отделят тумора от околните органи и да го отстранят изцяло

Новите портфейли: Как да свикнем с еврото, без това да ни струва скъпо

Новите портфейли: Как да свикнем с еврото, без това да ни струва скъпо

Пари Преди 1 час

В този период на адаптация дигиталните плащания се превръщат в най-разумния щит

4 малко познати, но полезни функции за Android

4 малко познати, но полезни функции за Android

Технологии Преди 1 час

Най-популярната операционна система в света се използва от милиарди хора ежедневно. Въпреки това все още има множество функции в нея, които не са добре познати на всички потребители и остават недооценени, въпреки че могат да са много практични

<p>Почина&nbsp;авторът на песента Like a Virgin, изпълнявана от Мадона</p>

Американският композитор Били Стайнбърг почина на 75 години в Лос Анджелис

Свят Преди 1 час

Семейството на Стайнбърг го описа като „визионер, предан съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните композитори на своето време“

Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

Любопитно Преди 1 час

Астролози разкриват кои знаци изсмукват емоциите ни безмилостно и как фино ни оставят без сили след обикновен разговор

Полицията разкри нови детайли за смъртта на продуцентката на „Техеран“ в Атина

Полицията разкри нови детайли за смъртта на продуцентката на „Техеран“ в Атина

Свят Преди 1 час

Новината за смъртта на Идън предизвика вълна от спекулации в израелските медии, които направиха връзка между трагичния инцидент и съдържанието на сериала

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Свят Преди 1 час

Чрез "Старлинк" Илон Мъск искаше да осигури достъп до интернет и в най-отдалечените кътчета на Земята

<p>Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят</p>

Системата наказва, вместо да подкрепя: Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят

България Преди 2 часа

Националният превантивен механизъм отчита влошени условия в местата за лишаване от свобода, дефицити в психиатричната грижа и сериозни проблеми в системата за подкрепа на уязвими групи

<p>&quot;Мадуровки&quot;&nbsp;- митовете за машините за гласуване в България</p>

Иван Радев за машините за гласуване: Митът за "мадуровките" е форма на дезинформация

България Преди 2 часа

Какви са фактите?

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

България Преди 2 часа

Относно вътрешната политика Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 3 часа

AZIS е новият член на журито, заблестяха и новите девет звездни участници

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Свят Преди 3 часа

Русия използва скандала "Епстийн" за пропаганда и иска да внуши, че всички европейски политици са замесени

Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

България Преди 3 часа

Стоян Нешев посочи, че къщата в Българи е била важна за Калушев и организацията му

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Свят Преди 3 часа

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападението с дронове

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg
1

2 милиарда посрещат Китайската Нова година

sinoptik.bg
1

Лед обгърна Ниагарския водопад

sinoptik.bg

Настъпи Китайската Нова година: 7 неща, които не трябва да правите днес

Edna.bg

Ромина Тасевска с емоционално послание към малкия си син

Edna.bg

Константин Стойков преди SENSHI 30 Grand Prix: Болката ми е приятел, травмите няма да ме спрат

Gong.bg

ЦСКА 1948 поздрави своя мениджър за връзка с привържениците

Gong.bg

Задържаха учител за блудство с две ученички

Nova.bg

В очакване на служебен кабинет: Илияна Йотова приема Андрей Гюров в Президенството

Nova.bg