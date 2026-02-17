Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева

Д нес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева за уреждането на украинския конфликт, тъй като работата се планира да продължи утре, посочи на брифинг Дмитрий Песков, говорителят на президента на Русия, предаде ТАСС.
🇷🇺 #РОССИЯ #ПУТИН #Президент #RUSSIA #PUTIN #President— Людмила Горбачева 🇷🇺 Россия (@LudmilaVasilg) February 17, 2026
Negotiations on #Ukraine in #Geneva will begin in the next couple of hours, but we should not expect any news today, Dmitry Peskov said.
#BBC #BBCNew #Guardian #CNBC#Dailymail #WSJ #Bild #NYT #AP #AFP #AFPFr #Reuters pic.twitter.com/4eAmpY3w2d
"Не мисля, че днес трябва да се очакват новини, защото, както знаете, се планира работата да продължи и утре", отбеляза представителят на Кремъл.
🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Russia-US-Ukraine talks will start within a couple of hours in Geneva and will take place on at least five tracks— Lord Bebo (@MyLordBebo) February 17, 2026
Kremlin spokesperson Dmitry Peskov stated that the negotiations will continue tomorrow as well pic.twitter.com/XVgkCMPLBZ
Преговорите се провеждат при закрити врата и медиите нямат достъп до тях.