Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

У краинският лидер Володимир Зеленски и американският президент Доналд Тръмп проведоха днес телефонен разговор. Това съобщи самият Зеленски в X.

Двамата са обсъдили въпросите, които ще бъдат разгледани от делегациите по време на утрешната двустранна среща в Женева, както и подготовката за следващия кръг тристранни преговори.

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

"Току-що говорих с президента на САЩ Доналд Тръмп. Пратениците на президента Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, също участваха в разговора. Нашите екипи работят интензивно и им благодарих за цялата им работа и за активното им участие в преговорите и усилията за прекратяване на войната. Ние също така високо ценим инициативата "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" (PURL). Тази зима беше най-трудната за Украйна, но ракетите за системите за противовъздушна отбрана, които закупуваме от САЩ, ни помагат да се справим с всички тези предизвикателства и да защитим човешки животи. Обсъдихме въпросите, които нашите представители ще разгледат утре в Женева по време на двустранната среща, както и подготовката за следващата среща на пълните преговарящи екипи в тристранен формат в самото начало на март", написа Зеленски в X.

Ключов телефонен разговор между Зеленски и Тръмп

Той поясни, че мирните преговори трябва да продължат на ниво лидери, между него и руския президент Владимир Путин.

"Очакваме тази среща да създаде възможност за продължаване на преговорите на ниво лидери. Президентът Тръмп подкрепя тази последователност от стъпки. Това е единственият начин да се разрешат всички сложни и чувствителни въпроси и най-накрая да се сложи край на войната", добави Зеленски.