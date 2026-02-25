Свят

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Зеленски: Тази зима беше най-трудната за Украйна

25 февруари 2026, 22:43
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Източник: AP/БТА

У краинският лидер Володимир Зеленски и американският президент Доналд Тръмп проведоха днес телефонен разговор. Това съобщи самият Зеленски в X.

Двамата са обсъдили въпросите, които ще бъдат разгледани от делегациите по време на утрешната двустранна среща в Женева, както и подготовката за следващия кръг тристранни преговори.

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

"Току-що говорих с президента на САЩ Доналд Тръмп. Пратениците на президента Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, също участваха в разговора. Нашите екипи работят интензивно и им благодарих за цялата им работа и за активното им участие в преговорите и усилията за прекратяване на войната. Ние също така високо ценим инициативата "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" (PURL). Тази зима беше най-трудната за Украйна, но ракетите за системите за противовъздушна отбрана, които закупуваме от САЩ, ни помагат да се справим с всички тези предизвикателства и да защитим човешки животи. Обсъдихме въпросите, които нашите представители ще разгледат утре в Женева по време на двустранната среща, както и подготовката за следващата среща на пълните преговарящи екипи в тристранен формат в самото начало на март", написа Зеленски в X.

Ключов телефонен разговор между Зеленски и Тръмп

Той поясни, че мирните преговори трябва да продължат на ниво лидери, между него и руския президент Владимир Путин.

"Очакваме тази среща да създаде възможност за продължаване на преговорите на ниво лидери. Президентът Тръмп подкрепя тази последователност от стъпки. Това е единственият начин да се разрешат всички сложни и чувствителни въпроси и най-накрая да се сложи край на войната", добави Зеленски.

 

телефонен разговор Зеленски Тръмп
Последвайте ни
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 1 ден
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 1 ден
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 1 ден
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Хокинг е бил сред 21 учени, посетили частния остров на Епстийн

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Свят Преди 3 часа

Съмърс е бивш министър на икономиката и бивш президент на Харвардския университет

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран“

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

България Преди 5 часа

Инж. Стоян Николов ще изпълнява временно длъжността

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

България Преди 5 часа

Според решението на съда заповедта била написана неправилно

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Свят Преди 5 часа

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

България Преди 5 часа

Няма пострадали деца

Русия обяви за терористична, организация в България

Русия обяви за терористична, организация в България

Свят Преди 5 часа

В списъка са включени и четири физически лица

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

България Преди 6 часа

Сцена от филма „Бащата знае най-добре“

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Свят Преди 6 часа

Детето-звезда от „Баща знае най-добре“ си отиде на 80 години, оставяйки след себе си спомена за една бляскава кариера и поразяваща лична изповед за насилие

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 6 часа

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Свят Преди 6 часа

Мадяр: Насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа

<p>Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари</p>

Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

България Преди 7 часа

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

<p>Президентът освободи главния секретар на МВР</p>

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

България Преди 7 часа

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Мирослав Рашков

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Любопитно Преди 7 часа

Според обявата за свободната позиция, ролята е на пълен работен ден и включва „генериране на идеи и предоставяне на креативно, интегрирано дигитално разказване на истории, което представя работата на техните кралски височества пред онлайн аудитория“

<p>Рашков: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени</p>

Главният секретар на МВР: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени

България Преди 7 часа

Рашков: Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Георги Господинов с ново издание в Испания

Edna.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

НА ЖИВО: Реал Мадрид - Бенфика 2:1, Винисиус Жуниор бележи

Gong.bg

ВК Левски с лесен успех над Славия

Gong.bg

За втора поредна година: Карлос Насар е Спортист №1 на България

Nova.bg

Европрокуратурата установи тежки нарушения от страна на българския европрокурор

Nova.bg