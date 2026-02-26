Любопитно

Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26

Телекомът предлага и новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с до 10% отстъпка и специален бонус при покупка със серията Galaxy S26

26 февруари 2026, 13:44
Vivacom приема предварителни поръчки за хитовата серия на Samsung Galaxy S26, още в деня на световната премиера. Предварителните заявки за устройствата стартират на 25 февруари 2026 г. от 20:00 ч. и продължават до 23:59 ч. на 10 март 2026 г., като потребителите могат да спестят до 200 € | 391.17 лв. и да получат два пъти повече памет за съхранение. В същия период Vivacom стартира продажбата и на новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с до 10% отстъпка от цената и до 30% отстъпка за магнитен калъф, закупени в комплект със Samsung Galaxy S26.

Флагманите Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra надграждат интелигентното мобилно изживяване с още по-усъвършенствани AI асистенти, дисплей технологии от ново поколение, както и нов хардуерен механизъм за поверителност. И трите модела от серията Galaxy S26 могат да бъдат заявени на атрактивна цена с възможност за изплащане на лизинг без оскъпяване в сравнение с цената при еднократно плащане, при сключване на 24-месечен договор за Unlimited план.

Galaxy S26 използва ново поколение AI обработка, която работи по-бързо и по-ефективно благодарение на подобренията в процесора. Това означава по-плавна работа, по-интелигентни функции и още по-прецизни резултати при снимки, видео и ежедневни задачи. Новото поколение дисплеи осигурява значителен скок в графичната производителност благодарение на усъвършенствания mobile Digital Natural Image engine (mDNIe), който подобрява обработката на изображението до 4 пъти.

Galaxy S26 Ultra работи с най-мощния 3 nm процесор в серията досега - персонализирания Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а S26 и S26+ използват Exynos 2600. Новото поколение графичен и AI процесор прави работата със смартфона още по-бърза и плавна. Подобренията в GPU и NPU ускоряват както игрите, така и всички интелигентни функции, като осигуряват до 17% по-добра графична производителност с по-реалистични светлинни ефекти. Резултатът е по-бърза реакция на приложенията, по-впечатляващо гейминг изживяване, както и по-прецизна обработка на снимки и видео. Новата S-серия се предлага във виолетов кобалт, небесносиньо, черно и бяло.

Galaxy S26 Ultra е най-тънкият Ultra модел досега – едва 7,9 mm – и инкорпорира издръжлива Armor Aluminum рамка от ново поколение. Устройството е защитено с Corning® Gorilla® Armor 2, което намалява отраженията и запазва чувствителността на допир. Новият вграден Privacy Display, ексклузивен само за Galaxy S26 Ultra, представлява вграден хардуерен механизъм за поверителност, който ограничава ъгъла на видимост и предпазва съдържанието от странични погледи. Потребителите могат да активират защитата за целия екран или само за конкретни приложения и известия.

Камерите на Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra отново поставят висока летва в мобилната фотография. Galaxy S26 Ultra разполага с 200 MP основна камера с F1.4 бленда и ProVisual Engine за изключителна детайлност и реалистични цветове, по-ярък широкоъгълен и 10x телеобектив, както и Nightography за впечатляващи кадри при слаба светлина. Системата за увеличение от 1x до 100x с AI Zoom гарантира ясни снимки от всяко разстояние, а Expert RAW с 16-bit формат и новият Ocean Mode дават професионален контрол и възможност за подводна фотография (с подходящ корпус).

Galaxy S26 Ultra разполага с 6,9-инчов дисплей с висока резолюция и динамична честота на опресняване до 120 Hz. Galaxy S26+ предлага 6,7-инчов QHD+ екран, а Galaxy S26 – 6,3инчов FHD+ дисплей, осигуряващи ярки цветове и отличен контраст.

Издръжливостта на батерията остава ключов приоритет и за новите флагмани – Galaxy S26 Ultra е оборудван с 5000 mAh батерия, Galaxy S26+ – с 4900 mAh, а Galaxy S26 – с 4300 mAh. И трите модела поддържат бързо и безжично зареждане, като Ultra предлага 60W бързо зареждане, S26+ 45W, а S26 25W, което в случая на Ultra осигурява 75% заряд само за 30 минути, за още по-голямо удобство в динамичното ежедневие.

Безжичните слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro съчетават премиум дизайн с елегантно метално покритие и прозрачен калъф тип „мида“ с мощен, балансиран Hi-Fi. Galaxy Buds4 Pro разполага с 2-лентов високоговорител с нов по-широк нискочестотен говорител, който предлага ясен и високо качествен звук, по-близък до оригинала. При Buds4 Pro Ambient Sound предлага пет нива на контрол върху външния звук, така че потребителите сами да избират степента на изолация. Серията разчита и на интелигентни функции като адаптивен EQ, който оптимизира звука спрямо формата на ухото, гласови команди, превод в реално време и жестове с глава, които правят управлението интуитивно и без усилие – независимо дали сте в движение, на тренировка или в динамична градска среда.

Повече информация и възможности за покупка на vivacom.bg.

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
