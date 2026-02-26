България

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Тя може да бъде освободена от поста на български европейски прокурор

26 февруари 2026, 12:59
Б ългарският европейски прокурор Теодора Георгиева заяви за NOVA, че срещу нея няма ясно формулирано обвинение, след като Европейската прокуратура официално обчви, че е установила сериозно нарушение по дисциплинарната проверка срещу Георгиева. Срещу нея не е наложена конкретна санкция. Обвинителят обаче остава временно отстранен от длъжност. Единствено Съдът на Европейския съюз има правомощията евентуално да я освободи от длъжност. 

„Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение. Аз ви моля, като медия, да се обърнете към Европейската прокуратура, която да ви каже какво точно е това сериозно нарушение, защото аз знам какво има като факти. Дисциплинарен панел от петима уважавани, изключително опитни съдии, е взел решение, че трябва да се наложи забележка“, коментира Георгиева.

Европрокуратурата: Българският европейски прокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение

По думите ѝ остава неясно как тази препоръка е прераснала в предложение за по-тежко наказание.

Европрокуратурата: Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение

Дисциплинарното производство срещу българския европрокурор беше образувано заради действията ѝ по разследване, свързано с разширението на газохранилището „Чирен“.

Междувременно служебният правосъден министър Андрей Янкулов коментира, че случаят представлява „поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие“. Според него ситуацията поставя отново въпроса за необходимостта от по-решителни действия срещу нерегламентирани влияния и паралелни структури в съдебната система.

Източник: NOVA    
