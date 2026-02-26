Свят

"Болен човек с душевно разстройство": Какво каза Тръмп за Робърт де Ниро

Това написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл"

26 февруари 2026, 13:39
"Болен човек с душевно разстройство": Какво каза Тръмп за Робърт де Ниро
Източник: Getty Images

А ктьорът Робърт де Ниро е "болен човек с душевно разстройство", заяви вчера американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", след като известният артист призова американците да "изгонят" правителството на Тръмп, за да "спасят" САЩ, предаде Франс прес.

"Робърт де Ниро, страдащ от анти-Тръмп невроза, е поредният болен човек с душевно разстройство, а според мен, и с изключително нисък коефициент на интелигентност, който няма абсолютно никаква представа какво прави и казва, част от което е направо ПРЕСТЪПНО!", написа Доналд Тръмп в публикация, в която той също така остро разкритикува конгресменката от Демократическата партия със сомалийски произход Илхан Омар и нейната колежка и съпартийка от Мичиган Рашида Тлаиб.

"Добрата новина е, че Америка сега е по-велика, по-добра, по-богата и по-силна от всякога, а това ги влудява напълно", добави президентът републиканец.

До коментарите на американския лидер се стигна след интервю на звездата от "Шофьор на такси" и "Разяреният бик" Де Ниро в подкаста "Най добрите хора" (The Best People), в което 82-годишният актьор призовава американците да "се съпротивляват" на правителството на Тръмп.

"Рискът е нашата страна, а Тръмп я унищожава. Кой знае какви са мотивите му, но това е нездравословно. Трябва да спасим страната", каза в интервюто легендата на киното.

През май миналата година, по време на фестивала в Кан, актьорът от филмовата поредица "Кръстникът" вече призова да "се защити демокрацията" от действията на американския президент, когото определи като "необразован".

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Робърт де Ниро Доналд Тръмп Политически коментари Критики Американска политика Правителство на САЩ Трут Соушъл Актьор Президент Демокрация
Последвайте ни

По темата

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

"Болен човек с душевно разстройство": Какво каза Тръмп за Робърт де Ниро

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

pariteni.bg
10 от най-скъпите породи котки в света

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 18 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 17 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 14 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>61% от американците смятат, че Иран &quot;е враг&quot; за САЩ</p>

Проучване: Повечето американци смятат Иран за враг

Свят Преди 21 минути

Около 30% от запитаните са „умерено“ обезпокоени, а едва 20% са „неособено“ обезпокоени или „изобщо не са обезпокоени“

Битка за имоти – две семейства в невиждано състезание

Битка за имоти – две семейства в невиждано състезание

Любопитно Преди 21 минути

Не пропускайте старта на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ тази събота от 20:00 ч. по NOVA

Затвор за мъж, давал алкохол на защитен ястреб

Затвор за мъж, давал алкохол на защитен ястреб

Свят Преди 33 минути

Освен лишаване от свобода, съдът наложи пробация, глоби и дългосрочни забрани за притежание на животни и оръжие

<p>Огнище на птичи грип близо до България</p>

Огнище на птичи грип в Румъния

Свят Преди 42 минути

След откриването на мъртви лебеди в района на Клуж са наложени строги ограничения за отглеждането и търговията с домашни птици

Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26

Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26

Любопитно Преди 42 минути

Телекомът предлага и новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с до 10% отстъпка и специален бонус при покупка със серията Galaxy S26

AI Innovation Summit 2026: Данни, стойност, бъдеще

AI Innovation Summit 2026: Данни, стойност, бъдеще

Любопитно Преди 54 минути

На 25 февруари 2026 г. се проведе второто издание на AI Innovation Summit – конференцията за приложението на изкуствения интелект (AI) в бизнеса, организирана от списание Enterprise

<p>Орбан: Това ще деблокира европейското финансирането за Украйна</p>

Орбан поиска от ЕС да провери щетите по тръбопровода „Дружба“

Свят Преди 55 минути

Унгария блокира налагането на нови санкции срещу Русия и отпускането на заем за Украйна в отговор на прекратяването на доставките на петрол чрез „Дружба“

Снимката е илюстративна

Най-големият самолетоносач в света „Джералд Р. Форд“ напусна Крит

Свят Преди 1 час

<p>Синът на норвежката принцеса се разплака по време на разпит в съда</p>

Драма в съда: Синът на норвежката принцеса се разплака по време на разпит

Свят Преди 1 час

Срещу Мариус са повдигнати общо 38 обвинения, сред които четири за изнасилване и домашно насилие над бивша партньорка

<p>Илон Мъск избра своя нов фаворит: Ще свали ли милиардерът правителството в Лондон?</p>

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Свят Преди 1 час

Някои анализатори смятат, че неговата партия може да се превърне в една от водещите политически сили в Обединеното кралство

<p>Васил Терзиев:&nbsp;Те ме обвиняват за всички грехове на земята</p>

Васил Терзиев: Няма да спрем битката за 215-метровия небостъргач в София

България Преди 1 час

Кметът заяви, че Столичната община ще използва всички законови възможности след решението на Административния съд за строежа на бул. „Черни връх“, и отговори на критиките на „Спаси София“.

Greenovate

Greenovate: Hack the City – конкурс за стартъпи и проекти, които ще променят градовете на България

Любопитно Преди 1 час

Ел Менчо

Хапчета, изгнили ягоди и олтар: Какво откриха в любовното гнездо на „Ел Менчо“

Свят Преди 1 час

Картелният бос беше застрелян зад укритието при засада, организирана от специалните части на мексиканската армия, хвърляйки страната в смут. Разузнавателните служби успели да го локализират, след като установили, че една от любовниците му живее в усамотения курортен комплекс

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Свят Преди 1 час

Новината за кончината му беше потвърдена от неговия колега от групата Method Man

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

България Преди 1 час

Пратка от Виетнам, декларирана като синтетични треси, се оказа естествена човешка коса. Стоката е задържана, а срещу вносителя ще бъде съставен акт за митническа измама

<p>Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да осигури паравани за гласуване</p>

Росица Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване

България Преди 1 час

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване

Всичко от днес

От мрежата

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през март

sinoptik.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Edna.bg

Благой Георгиев-Джизъса избяга на топло, разпуска с тенис и плаж на залез

Edna.bg

Георги Иванов посочи приоритетите на БФС

Gong.bg

Тенис турнира в Остин въвежда стая за "изпускане на пара"

Gong.bg

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Nova.bg

Ватман почина зад пулта по време на движение на трамвай в София

Nova.bg