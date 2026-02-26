Любопитно

AI Innovation Summit 2026: Данни, стойност, бъдеще

На 25 февруари 2026 г. се проведе второто издание на AI Innovation Summit – конференцията за приложението на изкуствения интелект (AI) в бизнеса, организирана от списание Enterprise

26 февруари 2026, 13:32
В одещи експерти, мениджъри, предприемачи очертаха на форума практическите приложения на AI и ефекта върху бизнес моделите и работните процеси

  • AI е стратегически приоритет за бизнеса, като фокусът се измества от експериментиране към реално внедряване, с измерима стойност, ефект върху процесите в организацията и възвръщаемост.
  • Хората, данните и организационната култура са критични за успешната AI трансформация.
  • Темата за регулацията, етиката и сигурността на данните влиза трайно в управленския дневен ред на организациите.

Форумът се утвърждава като ключова платформа за стратегическия разговор за AI трансформацията на българската икономика, събрала на едно място водещи експерти, мениджъри на компании, предприемачи и технологични визионери, за да очертаят възможностите за бизнеса от все по-широкото приемане на AI базираните технологии.

Конференцията откри издателят и управляващ партньор на сп. Enterprise Надя Гогова. Тя подчерта мисията на събитието – да доведе до по-добро разбиране на бизнес процесите и целите пред организациите и така да подпомага компаниите в изграждането на работещи AI модели.

Програмата на AI Innovation Summit обхваща целия жизнен цикъл на базираната на изкуствения интелект трансформация – от обществените нагласи и овладяването на рисковете чрез регулации, през уменията на бъдещето и автоматизацията на процеси, до новите модели на маркетинг, създаване на съдържание и измерване на възвръщаемостта.

Общото послание на участниците в събитието е, че за бизнеса въпросът отдавна не е дали да използва изкуствен интелект, а колко бързо и как стратегически да го интегрира.

AI трансформацията – готовност на организациите за масово навлизане на технологията

Конференцията започна с анализ на развитието на изкуствения интелект от корените му през 50-те години на XX век до повратната точка с появата на ChatGPT на OpenAI в края на 2022 г., която отключи масовата му употреба.

Данните показват над 90% познаваемост на технологията и над 70% реална употреба, но по-ниско ниво на задълбочено разбиране. Тази диспропорция очертава основното предизвикателство пред организациите – необходимост от системно обучение на служителите и ясна стратегия.

Във фокуса на дискусиите попадна и темата за доверието както към технологията, така и към съдържанието, което тя създава. Демонстрациите на deepfake съдържание пред публиката показват, че става все по-трудно разграничаването на AI генерираното съдържание от реалността.

В този контекст бизнесът е изправен пред трудната задача да използва потенциала на изкуствения интелект, но и да изгради механизми за сигурност, управление на риска и етична рамка.

Умения, процеси и нов модел на работа

Една от основните теми на AI Innovation Summit 2026 е трансформацията на пазара на труда, която изкуственият интелект катализира. Засилената автоматизация на процеси променя фундаментално позициите в организациите. Работодателите засилено търсят чисто човешки умения, като критично мислене, креативност, емоционална интелигентност, освен уменията за работа с AI.

Според лекторите изкуственият интелект няма да замени хората, но ще промени начина, по който те създават стойност. Според тях стратегията, креативността и финалните решения ще останат прерогатив на хората.

Основното послание от сцената беше, че реалният ефект на изкуствения интелект върху бизнеса идва не от масовото и произволно внедряване на AI базирани инструменти, а от анализ на процесите и избор на правилните сценарии за автоматизация.

Панелните дискусии подчертаха значението на вътрешните посланици на AI в организациите – служителите, които ускоряват адаптацията на екипите чрез личен пример.

Маркетинг, съдържание и битката за видимост в AI ерата

Изкуственият интелект промени из основи начина, по който брандовете достигат до аудиторията си. Потребителското поведение се промени в последните години след появата на големите езикови модели (LLM). Търсенето чрез AI базирани инструменти налага нов подход – GEO, или Generative Engine Optimization.

Ключова роля за GEO имат контекстът, авторитетът на бранда, структурираното съдържание, медийната видимост.

Лекторите представиха пред участниците в конференцията реални бизнес казуси за персонализация в маркетинга и нови модели за създаване на мултиформатно и мултиканално съдържание с по-малко ресурси и по-бърз цикъл на тестване на въздействието.

Регулации, измерване, възвръщаемост

Специален акцент беше поставен върху регулаторната рамка за изкуствения интелект и необходимостта бизнесите да изградят системи за управление на качеството и съответствието с изискванията в сферата.

AI може да донесе успех на една организация, когато тя подходи с ясно дефинирани цели, стандартизира процеси, определя точни метрики за отчитане постигането на целите и насочи всички към използването на технологията съобразно стратегическа рамка.

Посланието – AI трансформацията започва отвътре, от хората, процесите и културата за учене през целия живот.

Програмата и лекторите на събитието можете да видите тук: https://aisummit.enterprise.bg/

Подробности от презентациите можете да разгледате на страницата на сп. Enterprise във Facebook https://www.facebook.com/EnterpriseMag

Имиджови партньори на събитието: Sirma, Weband

Партньори: Devin, Spetema, Vidas

Стратегически партньори: Българска стопанска камара (БСК), Русенска търговско-индустриална камара, Българска асоциация на рекламодателите, БАИТ, Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП), BESCO, Българска асоциация на PR агенциите (БАПРА), Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ)

Медийни партньори: NetInfo, Netpeak

Дигитални партньори: Zenterra.ai, Design Expert, Etarget

Комуникационна агенция: RED Communication Agency

Технологичен партньор и домакин: Inter Expo Center

Източник: AI Innovation Summit    
