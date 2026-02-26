Свят

Президентът на Световния икономически форум подава оставка заради връзки с Джефри Епстийн

26 февруари 2026, 14:32
Източник: БТА

П резидентът и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум (СИФ) Борге Бренде обяви днес, че подава оставка, след като преди няколко седмици организацията започна независимо разследване на връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, предаде Ройтерс. 

Бренде, който стана президент на СИФ през 2027 г., обяви решението си след оповестяване на информация от министерството на правосъдието на САЩ, че той три пъти е бил на бизнес вечери с Епстийн и е разменял с него мейли и текстови съобщения. 

"След внимателно обмисляне взех решение да се оттегля като президент и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум. Времето ми тук, което обхвана осем години и половина, беше изключително удовлетворяващо", посочва той в изявлението си.   

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

В отделно изявление Андре Хофман и Лари Финк, съпредседатели на организацията, която стои зад едноименната среща в Давос, посочиха, че е завършил независимият преглед от външен съвет на връзките на Бренде с Епстийн. Според заключенията не са установени други притеснителни обстоятелства освен вече оповестените. 

Ролята на президент и главен изпълнителен директор на СИФ ще бъде временно поета от главния финансов директор Алоис Цвинги, съветът на попечителите ще наблюдава предаването на управлението, както и приемането на план за започване на процедулара за определяне на постоянен приемник на Бренде. 

Източник: БТА, Елена Савова    
Борге Бренде Световен икономически форум Оставка Джефри Епстийн Разследване Сексуални престъпления Връзки Давос Главен изпълнителен директор Алоис Цвинги
