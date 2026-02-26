Затвор за мъж, давал алкохол на защитен ястреб

М ъж от Калифорния беше осъден на 45 дни затвор за жестокост към животни, след като видеозапис го показа как дава алкохол на защитен ястреб, съобщиха американски медии.

Сесар Густаво Диас е заловил птицата в парк в Саут Уитиър, в окръг Лос Анджелис, след което е излял алкохолна напитка в устата ѝ, посочи Калифорнийски департамент по рибата и дивата природа.

Man sentenced for pouring alcohol into a hawk’s mouth: https://t.co/dPW20QC90e pic.twitter.com/xyvIr3t9gE — WAVE (@wave3news) February 25, 2026

Кадри от видеото, разпространени от ведомството, показват птицата, описана като млад ястреб на Купър, която пие течност от зелена кенче.

Диас, който е осъждан и преди, беше обвинен в дребно престъпление за жестокост към животни, както и за улавяне или задържане на диво животно, предаде АФП.

Съдът му наложи 45 дни лишаване от свобода, 12 месеца пробация, петгодишна забрана за притежаване на животни и 10-годишна забрана за притежание на огнестрелно оръжие.

Съдебните документи показват, че Диас е изтърпял 44 от 45-те дни преди произнасянето на присъдата, отчасти заради добро поведение, съобщи Ен Би Си Нюз.

Освен това той трябва да плати глоба от 220 долара, да положи общественополезен труд и да премине през консултативна програма за жестокост към животни.