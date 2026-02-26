Свят

Драма в съда: Синът на норвежката принцеса се разплака по време на разпит

Срещу Мариус са повдигнати общо 38 обвинения, сред които четири за изнасилване и домашно насилие над бивша партньорка

26 февруари 2026, 13:24
Източник: БТА/АР

М ариус Борг Хьойби не успя да сдържи сълзите си по време на разпита на 14-ия ден от седемседмичния съдебен процес срещу него. Емоционалният срив настъпи в момента, в който в залата бяха споменати имената на майка му – норвежката престолонаследница Мете-Марит, и неговия доведен баща – престолонаследникът Хокон.

Срещу Мариус са повдигнати общо 38 обвинения, сред които четири за изнасилване и домашно насилие над бивша партньорка. Той отрича най-тежките престъпления, но ако бъде признат за виновен, синът на принцесата е заплашен от наказание до десет години лишаване от свобода. Към момента 29-годишният мъж се е признал за виновен единствено по обвиненията за притежание и транспорт на марихуана, нарушаване на ограничителна заповед и закононарушения на пътя.

Източник: БТА/АР

Във вторник показания даде една от бившите му партньорки – инфлуенсърката Нора Хаукланд. Тя описа едногодишната им връзка (между 2022 и 2023 г.) като белязана от физическо насилие, манипулации и т.нар. „любовно бомбардиране“ (love bombing).

Хаукланд твърди още, че след раздялата им е разговаряла с Хокон и Мете-Марит, като е настояла Мариус да бъде изпратен в клиника за рехабилитация. По нейните думи кралските особи отговорили лаконично: „Това не е ваша отговорност“.

Когато Мариус застана на свидетелската скамейка в сряда, норвежкото издание VG съобщи, че той е реагирал остро на въпросите относно родителите си. „Начинът, по който тя се опитва да ги постави под въпрос, очевидно търсейки внимание за себе си... Не мога да го разбера. Те не са направили нищо друго, освен да бъдат мили и да се опитват да ми помогнат. Бях ядосан и разочарован“, заяви той.

Хьойби продължи емоционално: „Цялата тази история за връзката ни, която е абсурдна за слушане – тя ще ме ругае и ще намеси и родителите ми. Не познавам никого, който някога да е работил по-усърдно, за да бъда аз добре. Исусе Христе, съжалявам.“ В този момент Мариус се разплака, което принуди съдията да даде кратка почивка, за да може обвиняемият да се съвземе.

След прекъсването той добави: „Справедливостта трябва да възтържествува. Мама и Хокон са най-милите хора на света. Както към Нора, така и към мен. Начинът, по който тя ги описва тук – вбесявам се. Наистина нямам думи.“

Embed from Getty Images

  • Спекулации за „тайно дете“ в съдебната зала

Изданието VG разкри, че по време на заседанието миналия петък е изплувало твърдението, че Мариус има таен син. Информацията е била задържана от медиите, докато журналистите изяснят дали публичното ѝ огласяване е юридически допустимо.

Пред съда бе разказано, че по време на парти в хотел в Осло Мариус се е приближил до жена и е заговорил за бащинството си, като е споменал, че има син и дори е показал негова снимка. Приятел на жената, която обвинява Мариус в изнасилване, заяви в залата: „Той ѝ разказа за трудното си детство, говори ѝ за детето си, показа ѝ снимки – неща, които спечелиха доверието ѝ“.

От VG са потърсили за коментар Кралския дворец на Норвегия, но оттам са отказали изявление с аргумента, че става въпрос за текущо наказателно производство.

Към момента не е официално потвърдено дали Мариус действително е баща. „Тази информация ни е неизвестна и искаме да предупредим срещу разпространението на подобни слухове“, заявиха адвокатите му след заседанието. Юридическият му съветник Лиз Легард добави: „Няма да коментираме този въпрос извън казаното в съда“.

Процесът продължава.

Източник: HELLO!    
Мариус Борг Хьойби Съдебен процес Обвинения Изнасилване Домашно насилие Мете-Марит Хокон Нора Хаукланд Кралско семейство Таен син
