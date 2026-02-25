Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Д нес колегията на Европейската прокуратура (EPPO) призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в сериозно нарушение, както е посочено в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени служители или бивши служители на европейските институции.

Освен това колегията на EPPO отложи решението си относно подходящата санкция, тъй като предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност на функцията на европейски прокурор, не може да се изключи, че санкцията може да бъде уволнение на европейския прокурор.

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Следователно главният европейски прокурор информира Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението на колегията на Европейската прокуратура, както и за становището на Дисциплинарния съвет в дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор.

В съответствие с Регламента за EPPO, само Съдът на Европейските общности може да уволни европейски прокурор поради сериозно нарушение, по искане на Европейския парламент, Съвета на ЕС или Европейската комисия.

Поради тази причина, преди да вземе решение за прилагане на по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да постави тези институции в позиция да решат дали сметнат за уместно да поискат освобождаване от длъжност на въпросния европейски прокурор.

Българският европейски прокурор остава временно отстранен от длъжност, докато компетентните институции не вземат окончателно решение, като възнаграждението му се удържа в съответствие с условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица.

Европрокуратурата започва административно разследване на българския европрокурор

Засега няма да бъде публикувана допълнителна информация. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.