Огнище на птичи грип в Румъния

О гнище на птичи грип бе установено в Клуж в Северозападна Румъния, след като два лебеда бяха открити мъртви близо до язовир Джилъу Сомешул-Рече, предават местните медии.

Властите са създали зони с ограничен достъп, за да спрат разпространението на заразата – защитна зона в радиус от 3 км и зона за наблюдение от 10 км – в няколко близки населени места. В тези периметри популацията трябва да спазва строги мерки за биосигурност.

115 са станали огнищата на заразата в Румъния

Домашните птици трябва да се държат в затворени пространства, без контакт с диви птици, като храненето и поенето се извършват само в покрити зони, а използването на вода от язовира е забранено.

При съмнение за заболяване или смъртност, ветеринарен лекар или Националната ветеринарно-санитарна и хранително-безопасна служба на Клуж трябва да бъдат уведомени незабавно.

Същевременно в засегнатите райони е забранена продажбата на птици без санитарни и ветеринарно-санитарни документи, а властите ще извършват проверки за спазване на наложените мерки.