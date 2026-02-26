Свят

Огнище на птичи грип в Румъния

След откриването на мъртви лебеди в района на Клуж са наложени строги ограничения за отглеждането и търговията с домашни птици

26 февруари 2026, 13:44
Огнище на птичи грип в Румъния
Източник: iStock

О гнище на птичи грип бе установено в Клуж в Северозападна Румъния, след като два лебеда бяха открити мъртви близо до язовир Джилъу Сомешул-Рече, предават местните медии.

Властите са създали зони с ограничен достъп, за да спрат разпространението на заразата – защитна зона в радиус от 3 км и зона за наблюдение от 10 км – в няколко близки населени места. В тези периметри популацията трябва да спазва строги мерки за биосигурност.

115 са станали огнищата на заразата в Румъния

Домашните птици трябва да се държат в затворени пространства, без контакт с диви птици, като храненето и поенето се извършват само в покрити зони, а използването на вода от язовира е забранено.

Птичият грип стресна силистренци

При съмнение за заболяване или смъртност, ветеринарен лекар или Националната ветеринарно-санитарна и хранително-безопасна служба на Клуж трябва да бъдат уведомени незабавно.

Същевременно в засегнатите райони е забранена продажбата на птици без санитарни и ветеринарно-санитарни документи, а властите ще извършват проверки за спазване на наложените мерки.

Източник: БТА, Мартина Ганчева    
Птичи грип Огнище Клуж Румъния Лебеди Зони с ограничен достъп Биосигурност Домашни птици Ветеринарни мерки Забрана за продажба на птици
Последвайте ни

По темата

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

"Болен човек с душевно разстройство": Какво каза Тръмп за Робърт де Ниро

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 18 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 17 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 14 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>61% от американците смятат, че Иран &quot;е враг&quot; за САЩ</p>

Проучване: Повечето американци смятат Иран за враг

Свят Преди 22 минути

Около 30% от запитаните са „умерено“ обезпокоени, а едва 20% са „неособено“ обезпокоени или „изобщо не са обезпокоени“

Римската гробница, открита край Свищов, разкрива уникална практика

Римската гробница, открита край Свищов, разкрива уникална практика

България Преди 29 минути

Проучването започнало в края на ноември, след като жител на Свищов подал сигнал, че при премахване на старо дърво в двора на вилата си открил надгробна плоча

Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26

Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26

Любопитно Преди 43 минути

Телекомът предлага и новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с до 10% отстъпка и специален бонус при покупка със серията Galaxy S26

AI Innovation Summit 2026: Данни, стойност, бъдеще

AI Innovation Summit 2026: Данни, стойност, бъдеще

Любопитно Преди 55 минути

На 25 февруари 2026 г. се проведе второто издание на AI Innovation Summit – конференцията за приложението на изкуствения интелект (AI) в бизнеса, организирана от списание Enterprise

<p>Орбан: Това ще деблокира европейското финансирането за Украйна</p>

Орбан поиска от ЕС да провери щетите по тръбопровода „Дружба“

Свят Преди 56 минути

Унгария блокира налагането на нови санкции срещу Русия и отпускането на заем за Украйна в отговор на прекратяването на доставките на петрол чрез „Дружба“

Снимката е илюстративна

Най-големият самолетоносач в света „Джералд Р. Форд“ напусна Крит

Свят Преди 1 час

<p>Синът на норвежката принцеса се разплака по време на разпит в съда</p>

Драма в съда: Синът на норвежката принцеса се разплака по време на разпит

Свят Преди 1 час

Срещу Мариус са повдигнати общо 38 обвинения, сред които четири за изнасилване и домашно насилие над бивша партньорка

<p>Илон Мъск избра своя нов фаворит: Ще свали ли милиардерът правителството в Лондон?</p>

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Свят Преди 1 час

Някои анализатори смятат, че неговата партия може да се превърне в една от водещите политически сили в Обединеното кралство

<p>Васил Терзиев:&nbsp;Те ме обвиняват за всички грехове на земята</p>

Васил Терзиев: Няма да спрем битката за 215-метровия небостъргач в София

България Преди 1 час

Кметът заяви, че Столичната община ще използва всички законови възможности след решението на Административния съд за строежа на бул. „Черни връх“, и отговори на критиките на „Спаси София“.

Greenovate

Greenovate: Hack the City – конкурс за стартъпи и проекти, които ще променят градовете на България

Любопитно Преди 1 час

Ел Менчо

Хапчета, изгнили ягоди и олтар: Какво откриха в любовното гнездо на „Ел Менчо“

Свят Преди 1 час

Картелният бос беше застрелян зад укритието при засада, организирана от специалните части на мексиканската армия, хвърляйки страната в смут. Разузнавателните служби успели да го локализират, след като установили, че една от любовниците му живее в усамотения курортен комплекс

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Свят Преди 1 час

Новината за кончината му беше потвърдена от неговия колега от групата Method Man

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

България Преди 1 час

Пратка от Виетнам, декларирана като синтетични треси, се оказа естествена човешка коса. Стоката е задържана, а срещу вносителя ще бъде съставен акт за митническа измама

<p>Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да осигури паравани за гласуване</p>

Росица Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване

България Преди 1 час

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване

Снимката е илюстративна

Герой до последен дъх: Ватман почина в движение, но успя да спре трамвая и да спаси пътниците

България Преди 1 час

Преди да издъхне, човекът е дръпнал спирачката на трамвая, няма пострадали пътници

<p>Андрей Гюров разговаря с новите областни управители, какво обсъдиха</p>

Андрей Гюров към новите областни управители: Очаквам честни и прозрачни избори

България Преди 1 час

Служебният премиер настоя за безпристрастност, добра координация и професионална организация на предсрочния вот през април, като защити решението за смяната на 28 областни управители.

Всичко от днес

От мрежата

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през март

sinoptik.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Edna.bg

Благой Георгиев-Джизъса избяга на топло, разпуска с тенис и плаж на залез

Edna.bg

Георги Иванов посочи приоритетите на БФС

Gong.bg

Тенис турнира в Остин въвежда стая за "изпускане на пара"

Gong.bg

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Nova.bg

Ватман почина зад пулта по време на движение на трамвай в София

Nova.bg