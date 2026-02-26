България

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Граждани се събраха пред Висшия съдебен съвет с искане за оставката на и.ф. главен прокурор, докато Пленумът обсъжда назначаването на нов временен ръководител на прокуратурата

Обновена преди 59 минути / 26 февруари 2026, 09:39
Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират

Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират
Ще смени ли ВСС Борислав Сарафов: Адвокат и конституционен експерт в остър спорят за главния прокурор

Ще смени ли ВСС Борислав Сарафов: Адвокат и конституционен експерт в остър спорят за главния прокурор
Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе

Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе
Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб
Исландия ще проведе референдум за присъединяване към ЕС

Исландия ще проведе референдум за присъединяване към ЕС
ВСС заседава за определяне на временен и.ф. главен прокурор

ВСС заседава за определяне на временен и.ф. главен прокурор
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Д окато пленумът на Висшия съдебен съвет се събра на заседание за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, пред сградата на ВСС започна протест с искане за оставката на Сарафов. Той бе организиран от инициативата „Правосъдие за всеки”. На място имаше и представители на движение БОЕЦ.

Протестиращите призоваха кадровиците „да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов”. След 9.00 ч. те блокираха движението пред сградата на ВСС. След това се отправиха към Съдебната палата и влязоха вътре. С викове "Сарафов вън" те се отправиха към кабинета на Борислав Сарафов, където имаше сблъсъци между полицията и протестиращите, които опитаха да влязат вътре.

Някои от тях чукаха по вратата на кабинета му и викаха "граждански арест".

Това е втория протест за последното денонощие. Първият се проведе в сряда вечерта пред Съдебната палата и приключи с шествие пред ВСС.

Полицейското присъствие е засилено. На място дойде и служебният правосъден министър Андрей Янкулов, преди да влезе на заседанието на ВСС. А за да се проведе то, бе събран кворум - присъстват минимум 13 от 25 кадровици.  

Протестиращите посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”. Сдружението подкрепи действията на Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли. „Правосъдие за всеки” се позова на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.

Малко след 10 часа протестиращите се отправиха към Съдебната палата, в чиято сграда влязоха. След това се отправиха към кабинета на Борислав Сарафов, където настояха той да се оттегли от поста или да бъде отстранен. 

Вижте в нашата галерия: Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
12 снимки
Граждани щурмуват кабинета на иф главен прокурор
Граждани щурмуват кабинета на иф главен прокурор
Граждани щурмуват кабинета на иф главен прокурор
Граждани щурмуват кабинета на иф главен прокурор
Източник: БТА, Константин Костов    
Протести ВСС Борислав Сарафов Главен прокурор Оставка Полицейско присъствие Заседание Андрей Янкулов Боец Съдебна палата
Последвайте ни

По темата

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

От Лондон до село Николаево: Еди Куриян за честното вино и “срещата” му с Брад Пит

От Лондон до село Николаево: Еди Куриян за честното вино и “срещата” му с Брад Пит

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

VW T-Roc е принтер за 100-еврови банкноти (тест драйв)

VW T-Roc е принтер за 100-еврови банкноти (тест драйв)

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 15 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 15 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 12 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Любопитно Преди 20 минути

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Свят Преди 21 минути

Зеленски съобщи за десетки ранени, включително деца, и щети в осем области след мащабни руски удари по газова и електрическа инфраструктура

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Свят Преди 46 минути

Снимка на покойния британски физик се разпространи в интернет пространството, след като бе включена в последния пакет от документи, разсекретени в рамките на разследването на Министерството на правосъдието на САЩ срещу Епстийн

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

Любопитно Преди 55 минути

Тя обяви елегантния си имот за 8,75 милиона долара – близо 4 милиона долара повече, отколкото е платила за апартамента на брега на океана само преди пет години

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новия епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Свят Преди 1 час

Законодателят от Тенеси Джоди Барет, републиканец, е предложил законодателство, което би направило жените, които направят аборт, подлежащи на обвинения в убийство или нападение в Тенеси, който е щат със смъртно наказание

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

България Преди 1 час

Прокуратурата поиска Льо Пен да бъде осъдена на четири години затвор и глоба от 100 000 евро

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

България Преди 1 час

<p>ИТН поиска оставката на министър Христанов заради спорни назначения</p>

ИТН поиска оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов

Свят Преди 1 час

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов

.

Режисьорът на „Олдбой“ Пак Чхан Ук става първият кореец, оглавил журито в Кан

Любопитно Преди 1 час

Исторически момент за азиатското кино: световноизвестният режисьор Пак Чхан Ук ще застане начело на журито на 79-ия филмов фестивал в Кан

Иран няма да разработва ядрени оръжия - Хаменей забранява

Иран няма да разработва ядрени оръжия - Хаменей забранява

Свят Преди 1 час

Президентът Пезешкиан потвърди позицията на върховния лидер на Иран преди новите преговори със САЩ относно ядрената програма на страната

Влак блъсна и уби човек край Пловдив

Влак блъсна и уби човек край Пловдив

България Преди 1 час

Извършва се оглед и е започнато разследване по изясняване на причините за тежкото произшествие

Снимката е илюстративна

В Кавала ексхумират 150 гроба на починали от COVID-19 заради забавено разлагане

Свят Преди 1 час

Общината в Северна Гърция прибягна до извънредна процедура, за да позволи на естествените процеси да завършат в гробищните паркове

„Изчистване“ на отпуската: Какво казва Кодексът на труда за нашите права

„Изчистване“ на отпуската: Какво казва Кодексът на труда за нашите права

България Преди 1 час

Мнозина работещи живеят с убеждението, че платеният отпуск е неприкосновено право, което се задейства само по тяхна воля. Докато служителите често планират дните си за семейни празници или ги пазят за бъдещи периоди, работодателите все по-често прибягват до административен натиск за тяхното „изчистване“

Как Русия води информационната си война с Европа

Как Русия води информационната си война с Европа

Свят Преди 1 час

Дискредитирането на Украйна и на западните лидери, които я подкрепят, е една от най-важните цели на руската пропаганда

<p>Министър Андрей Янкулов коментира казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева</p>

Министър Янкулов за казуса с Теодора Георгиева: Това е удар върху имиджа на българското правосъдие

България Преди 2 часа

По отношение на все още неприключилата процедура за попълване на бройката на европейски прокурор от квотата на България, Янкулов посочи, че ще бъде направена преценка на действията по нея

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg
1

Огромен кукер в центъра на Ямбол

sinoptik.bg

Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Хали Бери разкри какво отказва да прави вече в леглото

Edna.bg

Алиса Лю - шампионката, която избра себе си

Gong.bg

В Мадрид си отдъхнаха след зловещия инцидент на мача с Бенфика

Gong.bg

Сблъсъци между протестиращи и полиция пред кабинета на Сарафов в Съдебната палата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Велислава Делчева: Обмислям дали да сезирам КС за промените в Изборния кодекс

Nova.bg