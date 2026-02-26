Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

Д окато пленумът на Висшия съдебен съвет се събра на заседание за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, пред сградата на ВСС започна протест с искане за оставката на Сарафов. Той бе организиран от инициативата „Правосъдие за всеки”. На място имаше и представители на движение БОЕЦ.

Протестиращите призоваха кадровиците „да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов”. След 9.00 ч. те блокираха движението пред сградата на ВСС. След това се отправиха към Съдебната палата и влязоха вътре. С викове "Сарафов вън" те се отправиха към кабинета на Борислав Сарафов, където имаше сблъсъци между полицията и протестиращите, които опитаха да влязат вътре.

Някои от тях чукаха по вратата на кабинета му и викаха "граждански арест".

Това е втория протест за последното денонощие. Първият се проведе в сряда вечерта пред Съдебната палата и приключи с шествие пред ВСС.

Полицейското присъствие е засилено. На място дойде и служебният правосъден министър Андрей Янкулов, преди да влезе на заседанието на ВСС. А за да се проведе то, бе събран кворум - присъстват минимум 13 от 25 кадровици.

Протестиращите посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”. Сдружението подкрепи действията на Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли. „Правосъдие за всеки” се позова на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.

Малко след 10 часа протестиращите се отправиха към Съдебната палата, в чиято сграда влязоха. След това се отправиха към кабинета на Борислав Сарафов, където настояха той да се оттегли от поста или да бъде отстранен.