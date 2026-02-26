Свят

Хапчета, изгнили ягоди и олтар: Какво откриха в любовното гнездо на „Ел Менчо"

Картелният бос беше застрелян зад укритието при засада, организирана от специалните части на мексиканската армия, хвърляйки страната в смут. Разузнавателните служби успели да го локализират, след като установили, че една от любовниците му живее в усамотения курортен комплекс

26 февруари 2026, 13:01
Хапчета, изгнили ягоди и олтар: Какво откриха в любовното гнездо на „Ел Менчо“
Ел Менчо   
Източник: US Department of State

Л уксозното, но разхвърляно, любовно гнездо, където могъщият наркобос Немесио „Ел Менчо“ Осегера Сервантес е прекарал последните си дни в укритие, е било осеяно с кутии от храна за вкъщи и огромно количество медикаменти, включително хапчета за безсъние, съобщава The New York Post.

Вече покойният лидер на Картела „Халиско – Нова генерация“ се е укривал в двуетажна вила в рамките на ексклузивния, охраняем Tapalpa Country Club с една от любовниците си — и по всичко личи, че двамата почти не са излизали.

В кухнята изглеждало сякаш е избухнала бомба. Плотът бил покрит с кутии от храна за вкъщи, изгнили ягоди, картонени опаковки от мляко и бутилки вода, според зловещи снимки, получени от Reuters. Картофи и домати били изсипани на пода. Хладилникът бил натъпкан с големи контейнери с напитки, както и с други плодове и зеленчуци.

Картелният бос беше застрелян зад укритието при засада, организирана от специалните части на мексиканската армия, хвърляйки страната в смут. Разузнавателните служби успели да го локализират, след като установили, че една от любовниците му живее в усамотения курортен комплекс, заявиха по-рано официални лица.

Вилата разполагала с просторни, елегантни стаи с широки прозорци и минималистичен декор. Но подобно на хладилника, шкафовете били препълнени. Те съдържали лекарства за заболявания като мигрена, безсъние, киселинен рефлукс и гъбични инфекции.

Флакони с Tationil Plus, който се предполага, че подобрява клетъчното здраве, били поставени до график за дозиране във фризер. Козметични продукти също били опаковани в пластмасови пликчета.

Кръвожадният нарколидер също така бил изложил фигурки на католически светци върху импровизиран олтар. Две от фигурите включвали покровителката на Мексико – Дева Мария от Гуадалупе, и покровителя на безнадеждните каузи – Свети Юда Тадей. Библейски откъс, предаващ послание за доверие в Бог, бил изписан върху бял лист хартия.

Само няколко комплекта дрехи били спретнато подредени, докато множество легла били неоправени.

Вилата имала каменни стени и покрив с червени керемиди и се намира в Тапалпа, който е известен с екотуризма си и с ваканционните си къщи, разпръснати край голф игрище и езеро.

Но животът на Осегера в тихото убежище бил преобърнат, когато мексиканските власти нахлули на място и открили огън по лидера на JNGC, след като той се опитал да избяга през задна градина.

Министърът на отбраната на Мексико Рикардо Тревиля заяви, че агентите идентифицирали мъж, близък до приятелка на Осегера, а след това проследили жената до планинска ваканционна общност, където Осегера се бил установил.

Насилствената гибел на Ел Менчо е предизвикала вълна от насилие между картелите в цялата страна, като CJNG обяви война на президента Клаудия Шейнбаум.

Източник: The New York Post, Reuters    
