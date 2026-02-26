Свят

Народът е уморен, но управляващите в Скопие търсят външен враг: Тежък доклад за РСМ в ЕП

Докладчикът на ЕП за Северна Македония се надява правителството в Скопие да не пропуска възможността за напредък в преговорите с ЕС

26 февруари 2026, 14:18
Народът е уморен, но управляващите в Скопие търсят външен враг: Тежък доклад за РСМ в ЕП
Източник: iStock photos/Getty images

Д окладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония (РСМ) Томас Вайц изрази днес надежда властите в Скопие да не пропускат възможността да постигнат напредък в преговорите за присъединяване към ЕС. Вайц представи обобщение на предложението си за новия годишен доклад на ЕП за РСМ, чието съдържание започна да се обсъжда днес в парламентарната комисия по външни работи.

Вайц посочи по повод нуждата от промени в конституцията на РСМ, че това условие е залегнало в преговорната рамка, одобрена от Съвета на ЕС. Ясно е, че правата на малцинствата, включително на самоопределение, са част от европейското законодателство и са включени в преговорната рамка, отбеляза той. Има нужда това изискване да се изпълни и да бъдат добавени още малцинствени групи в конституцията, каза докладчикът. 

Той уточни, че пред Скопие остава още много работа, свързана с върховенството на закона и това е част от условията за повишаване на инвестициите, от които страната се нуждае. Вайц допълни, че остава нерешен въпросът с прозрачността в собствеността на медиите и разпространението на фалшиви новини. Той призова за ускоряване на реформите, свързани с получаването на 48 млн. евро от ЕС.

ЕС готви тежък доклад за Северна Македония

В последвалите изказвания на евродепутати от парламентарната комисия Ивайло Вълчев ("Има такъв народ"/Европейски консерватори и реформисти) заяви, че народът на Северна Македония със сигурност е уморен, но управляващите в Скопие продължават своята политика да търсят външен враг с цел да заметат вътрешнополитически проблеми. Особено обезпокоителни са публичните изказвания на премиера Мицкоски, които често засилват конфронтационната реторика, както спрямо опозицията и критичните спрямо него медии, така и по отношение на съседни държави и на ЕС, добави Вълчев. Подобна реторика подкопава основополагащия дух на добросъседство, отбеляза той.

Липсват окончателни присъди за борба с корупцията по високите етажи на властта, което създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Управляващите създават изкуствени проблеми, свързани с т. нар. "идентитет" и зад този параван спъват напредъка по преговорния процес, посочи Вълчев. Той коментира, че мястото на РСМ е в ЕС, но не на всяка цена. Европейската перспектива остава отворена, но изисква резултати, настоя Вълчев.

Станислав Стоянов ("Възраждане"/"Европа на суверенните нации") посочи, че хората в РСМ са чакали много и достатъчно, но политическият елит не изглежда изморен и отказва да изпълнява поетите ангажименти. С това темпо, казвам го със съжаление, преговорният процес може да продължи не 20, а 120 години, каза Стоянов. По негови думи остават неизпълнени основните ангажименти, свързани с промени в конституцията, липсва политическа воля за прилагане на договора за добросъседство с България. 

Мицкоски се зарече, че няма да впише българите в конституцията на РСМ

Стоянов настоя Скопие да гарантира равни възможности и права за всички етнически общности в страната. Оставаме в очакване РСМ да започне да изпълнява своите ангажименти по подобие на своите съседи от Западните Балкани, добави той.

Представител на Европейската комисия отчете, че има нужда от политическа воля, за да може РСМ да напредне по пътя към ЕС. По негови думи същинското начало на преговорите може да се очаква веднага след като Скопие изпълни предварителните условия с приемането на конституционните промени.

Председателят на парламентарната комисия Дейвид Макалистър уточни, че до 6 март се очакват предложения за допълнения и изменения на черновата на доклада. По неговите думи гласуване в комисията на ЕП може да се очаква на 5 май.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Северна Македония Присъединяване към ЕС Конституционни промени Права на малцинствата Върховенство на закона Корупция Медийна прозрачност Фалшиви новини Добросъседски отношения Политическа воля
