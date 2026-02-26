Повод за гордост: Българска миниатюрна книжка ще излети до Луната

М иниатюрна книжка с размерите на един кубичен сантиметър и тежаща 3 грама ще излети до Луната като част от космическата мисия „Грифин-1“, съобщи NOVA.

Уникатът се показва за първи път и то единствено в България. Може да се види в Голямата базилика в Пловдив. Миниатюрният том събира текстове и изображения от писатели, художници, учени, философи и културни организации.

Съдържа 80 страници, отпечатана е с архивни пигменти, които да обезпечат издръжливост между 200 и 400 години и е замислена да издържи температури от -173°C до +127°C в условията на космическа радиация. Книгата включва произведения на 48 творци от цял свят.

„Това ще бъде втората книга, която ще кацне на Луната след Библията и първата артистична творба, която съчетава в себе си произведения на 48 артиста от цял свят на тема космическо изкуство, които заедно се обединяват с въпроса как Луната вижда Земята. Ще бъде изстреляна с мисията „Грифин-1“ на „Астроботик“, , от ракета на Спейс Екс през юли тази година. И ще кацне на Южния полюс на Луната, където условията за създаването на бъдещ лунен хабитат са най-добри“, каза д-р Ивелина Кадири от сдружение „Център за проекти - Пловдив“.