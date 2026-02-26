Любопитно

Повод за гордост: Българска миниатюрна книжка ще излети до Луната

Размерът ѝ е 1 кубичен сантиметър

26 февруари 2026, 13:54
От спешното отделение до Bad Bunny: Двойката, която взриви Super Bowl

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

Драма зад блясъка на БАФТА: Сълзите на принцеса Кейт и откровенията на принц Уилям

БАФТА 2026: Робърт Арамайо с исторически дубъл

М иниатюрна книжка с размерите на един кубичен сантиметър и тежаща 3 грама ще излети до Луната като част от космическата мисия „Грифин-1“, съобщи NOVA.

Уникатът се показва за първи път и то единствено в България. Може да се види в Голямата базилика в Пловдив. Миниатюрният том събира текстове и изображения от писатели, художници, учени, философи и културни организации.

Съдържа 80 страници, отпечатана е с архивни пигменти, които да обезпечат издръжливост между 200 и 400 години и е замислена да издържи температури от -173°C до +127°C в условията на космическа радиация. Книгата включва произведения на 48 творци от цял свят.

„Това ще бъде втората книга, която ще кацне на Луната след Библията и първата артистична творба, която съчетава в себе си произведения на 48 артиста от цял свят на тема космическо изкуство, които заедно се обединяват с въпроса как Луната вижда Земята. Ще бъде изстреляна с мисията „Грифин-1“ на „Астроботик“, , от ракета на Спейс Екс през юли тази година. И ще кацне на Южния полюс на Луната, където условията за създаването на бъдещ лунен хабитат са най-добри“, каза д-р Ивелина Кадири от сдружение „Център за проекти - Пловдив“.

Източник: NOVA    
Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Ватман почина зад пулта по време на движение на трамвай в София

