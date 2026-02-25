България

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Негови подгласници са Алекс Николов и Алберт Попов

25 февруари 2026, 21:04
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Източник: БГНЕС

К арлос Насар завоюва за втора поредна година приза Спортист №1 на България. Олимпийският ни, световен и европейски шампион спечели закономерно отличието, а негови подгласници са волейболистът Алекс Николов и скиорът Алберт Попов, съобщава Gong.bg.

Церемонията по връчването на 68-ите награди „Спортист на годината“ в България премина под знака на исторически успехи и признание за най-големите ни таланти.

Източник: БГНЕС

Вечерта беше истински триумф за волейбола, но голямата индивидуална награда отново отиде при феномена в тежката атлетика Карлос Насар. Той спечели анкетата „Спортист на годината“ с 1040 точки, с което стана деветият атлет в историята, триумфирал два пъти с отличието.

Олимпийският шампион Карлос Насар стана „Мъж на годината“

Карлос Насар беше обявен за Спортист №1 на България за 2025 г. Щангистът дублира успеха си от миналата година, след като доминира на световния и европейския подиум. На второ място в анкетата се нареди волейболистът Александър Николов, а третата позиция зае скиорът Алберт Попов.

Източник: БГНЕС

Треньор №1 на годината стана Джанлоренцо Бленджини. Италианският специалист, който води националния ни отбор по волейбол за мъже, беше отличен за изключителната работа, преобразила тима и върнала го сред световния елит. Неговите възпитаници логично спечелиха и приза за Отбор на годината, след като завоюваха сребърни медали от Световното първенство – успех, чакан от нацията половин век.

Карлос Насар е номиниран за "Най-добър тежкоатлет в Европа" за 2024 г.

В категорията Спортист с увреждания за пореден път триумфира Ружди Ружди. Легендарният лекоатлет спечели наградата след феноменалното си представяне в Делхи, където завоюва своята шеста световна титла в тласкането на гюле.

Източник: Gong.bg    
Карлос Насар Спортист на годината
Последвайте ни
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата

Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 23 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 1 ден
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 1 ден
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Свят Преди 1 час

Съмърс е бивш министър на икономиката и бивш президент на Харвардския университет

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Технологии Преди 2 часа

Новият топ модел на компанията вече е факт, като идва в три версии и акцентира над това как изкуственият интелект може да се впише в ежедневието на хората без да е натрапчив и да бъде полезен във все повече ежедневни дейности

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

България Преди 3 часа

Инж. Стоян Николов ще изпълнява временно длъжността

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

България Преди 3 часа

Според решението на съда заповедта била написана неправилно

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Свят Преди 4 часа

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

България Преди 4 часа

Няма пострадали деца

Русия обяви за терористична, организация в България

Русия обяви за терористична, организация в България

Свят Преди 4 часа

В списъка са включени и четири физически лица

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

България Преди 4 часа

Сцена от филма „Бащата знае най-добре“

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Свят Преди 5 часа

Детето-звезда от „Баща знае най-добре“ си отиде на 80 години, оставяйки след себе си спомена за една бляскава кариера и поразяваща лична изповед за насилие

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 5 часа

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Свят Преди 5 часа

Мадяр: Насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа

<p>Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари</p>

Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

България Преди 5 часа

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

<p>Президентът освободи главния секретар на МВР</p>

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

България Преди 5 часа

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Мирослав Рашков

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Любопитно Преди 5 часа

Според обявата за свободната позиция, ролята е на пълен работен ден и включва „генериране на идеи и предоставяне на креативно, интегрирано дигитално разказване на истории, което представя работата на техните кралски височества пред онлайн аудитория“

<p>Рашков: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени</p>

Главният секретар на МВР: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени

България Преди 6 часа

Рашков: Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Любопитно Преди 6 часа

Учени доказаха, че мистериозната козметична процедура е била символ на красота във Виетнам още преди 2000 години

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Георги Господинов с ново издание в Испания

Edna.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

НА ЖИВО: Реал Мадрид - Бенфика 0:0

Gong.bg

ВК Левски с лесен успех над Славия

Gong.bg

За втора поредна година: Карлос Насар е Спортист №1 на България

Nova.bg

Европрокуратурата установи тежки нарушения от страна на българския европрокурор

Nova.bg