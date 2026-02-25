Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

К арлос Насар завоюва за втора поредна година приза Спортист №1 на България. Олимпийският ни, световен и европейски шампион спечели закономерно отличието, а негови подгласници са волейболистът Алекс Николов и скиорът Алберт Попов, съобщава Gong.bg.

Церемонията по връчването на 68-ите награди „Спортист на годината“ в България премина под знака на исторически успехи и признание за най-големите ни таланти.

Вечерта беше истински триумф за волейбола, но голямата индивидуална награда отново отиде при феномена в тежката атлетика Карлос Насар. Той спечели анкетата „Спортист на годината“ с 1040 точки, с което стана деветият атлет в историята, триумфирал два пъти с отличието.

Карлос Насар беше обявен за Спортист №1 на България за 2025 г. Щангистът дублира успеха си от миналата година, след като доминира на световния и европейския подиум. На второ място в анкетата се нареди волейболистът Александър Николов, а третата позиция зае скиорът Алберт Попов.

Треньор №1 на годината стана Джанлоренцо Бленджини. Италианският специалист, който води националния ни отбор по волейбол за мъже, беше отличен за изключителната работа, преобразила тима и върнала го сред световния елит. Неговите възпитаници логично спечелиха и приза за Отбор на годината, след като завоюваха сребърни медали от Световното първенство – успех, чакан от нацията половин век.

В категорията Спортист с увреждания за пореден път триумфира Ружди Ружди. Легендарният лекоатлет спечели наградата след феноменалното си представяне в Делхи, където завоюва своята шеста световна титла в тласкането на гюле.