Васил Терзиев: Няма да спрем битката за 215-метровия небостъргач в София

Н яма да спрем да се борим за това, което смятаме за правилно решение за града, каза кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) по повод казуса със строителството на 215-метров небостъргач.

Терзиев с коментар за строежа на 215-метровия небостъргач в София

Преди дни Административният съд София-град отмени заповед на кмета на София за спирането на строителството на 215-метров небостъргач на бул. "Черни връх."

По думите на кмета, ако Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на административния, общината има други решения, които придвижва. „Няма да се откажем да докараме нещата докрай, както стана с „Каблешков“ и много други проекти“, каза столичният кмет.

Проектът за 215-метровия небостъргач в жк. "Хладилника" разбуни духовете в София

Терзиев коментира и изказването на председателя на групата на "Спаси София" Борис Бонев, който посочи по-рано на брифинг, че заради действията на столичната администрация, София може скоро да се озове с новата си най-висока сграда. „Те ме обвиняват за всички грехове на земята“, каза Терзиев. „От „Спаси София“ казваха същото и за „Каблешков“, но сега като има багери не казват нищо по казуса“, добави той.