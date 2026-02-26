Свят

Най-големият самолетоносач в света „Джералд Р. Форд“ напусна Крит

26 февруари 2026, 13:24
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

С амолетоносачът „Джералд Р. Форд“, най-големият в света, изпратен тази седмица в Средиземно море като част от военна ескалация с цел натиск върху Иран, напусна военноморска база на Крит.

Отплаването съвпадна с откриването в Женева на нов кръг непреки преговори между Съединените щати и Иран по иранската ядрена програма, посредничени от външния министър на Оман.

Корабът се намираше в базата на американските военноморски сили „Суда Бей“ на Крит от 23 февруари. Посолството на САЩ в Атина отказа коментар за присъствието на самолетоносача, като препрати въпросите към Пентагонът във Вашингтон, предаде АФП.

Президентът Доналд Тръмп разпореди удари срещу Иран миналата година и нееднократно е заплашвал Техеран с нови военни действия, ако не бъде постигнато ново споразумение по спорната ядрена програма, за която Западът се опасява, че е насочена към създаване на атомно оръжие.

Вашингтон разполага с повече от дузина военни кораби в Близкия изток: един самолетоносач, „Ейбрахам Линкълн“, девет разрушителя и още три бойни кораба.

Рядко се случва в региона да има два американски самолетоносача едновременно - платформи, които носят десетки бойни самолети и се обслужват от хиляди моряци.

Източник: БГНЕС    
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 18 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 17 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 14 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 15 часа
