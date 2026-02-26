Свят

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Новината за кончината му беше потвърдена от неговия колега от групата Method Man

26 февруари 2026, 12:51
Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan
Източник: Getty Images

О ливър „Пауър“ Грант, един от съоснователите на легендарната хип-хоп формацията Wu-Tang Clan, е починал на 52-годишна възраст.

Новината за кончината му беше потвърдена от неговия колега от групата Method Man в трогателна публикация в Instagram във вторник.

„Рай, брат ми, безпроблемно пътуване!!“, написа 54-годишният Method Man към обща снимка на двамата.

Смъртта на Грант беше съобщена и от хип-хоп медията Okayplayer в Instagram. Според информацията той е починал на 23 февруари, като към момента не се посочва причина за смъртта.

„Като движеща сила зад едно от най-влиятелните движения в хип-хопа, Power помогна за изграждането на глобално наследство, основано на независимостта, собствеността и културата“, се казва в публикацията на Okayplayer. „Неговата вяра в творческия контрол и овластяването на общността помогна за оформянето не само на група, но и на династия, която промени музиката завинаги.“

„Неговото влияние ще продължи да живее чрез културата, която е помогнал да се издигне, и безбройните животи, които е вдъхновил“, допълва изданието.

Оливър Грант е роден в Ямайка на 3 ноември 1973 г., а по-късно се установява в Ню Йорк, където израства в квартала Стейтън Айлънд заедно с ключови членове на Wu-Tang – RZA, Ghostface Killah, Method Man, Raekwon, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa и Cappadonna.

Грант беше изпълнителен продуцент на всички албуми на прочутата рап група, както и създател на популярната модна линия Wu Wear, която се превърна в ключов елемент от изграждането на бранда Wu-Tang.

„В екипа ми имаше много скептици, съмняващи се и невярващи“, каза Грант през 2011 г. по повод линията дрехи и ролята ѝ за утвърждаването на марката Wu-Tang.

„Не беше нищо лично, но бих казал, че всеки е индивидуален и те всъщност не разбираха какво правя или какво първоначално се опитвах да предам, или откъде идвам“, добави той тогава.

Освен дългогодишната си работа с Wu-Tang – от създаването на групата през 1992 г. до смъртта си – Грант се изявява и като актьор. Той участва във филма Belly заедно с Method Man през 1998 г., както и в Black and White година по-късно.

Други членове на Wu-Tang, сред които RZA, GZA и Raekwon, също отдадоха почит на своя дългогодишен продуцент.

„Нямаше да го направим без него“, написа 59-годишният GZA в Instagram във вторник, придружавайки думите си с четири снимки на Грант. „Wu нямаше да се осъществи без Пауър. Смъртта му е дълбока загуба за всички нас. Моите най-дълбоки съболезнования на семейството.“

„СИЛА, бяхме навсякъде... Сега ти си навсякъде!“, добави 56-годишният Raekwon в своя публикация със снимка на Грант и Wu-Tang. „Всевишният е милостив. Обичам те.“

Грант изиграва ключова роля и за успеха на дебютния албум на Wu-Tang – Enter the Wu-Tang (36 Chambers) от 1993 г., смятан за един от най-влиятелните в историята на хип-хопа. В интервю за Passion of the Weiss той си спомня за ранните години на групата.

„Всичко, което научихме, беше труден живот, разбираш го в движение и приемаш пример от тези, които активно правят нещата“, каза той пред изданието през 2011 г. „Голяма част от него беше методът на проба-грешка.“

Източник: pagesix.com    
Оливър Грант Wu-Tang Clan Хип-хоп Музикален продуцент Wu Wear Кончина Метод Мен Наследство Актьор Съосновател
Последвайте ни
Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 17 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 16 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 13 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

AI Innovation Summit 2026: Данни, стойност, бъдеще

AI Innovation Summit 2026: Данни, стойност, бъдеще

Любопитно Преди 15 минути

На 25 февруари 2026 г. се проведе второто издание на AI Innovation Summit – конференцията за приложението на изкуствения интелект (AI) в бизнеса, организирана от списание Enterprise

<p>Орбан: Това ще деблокира европейското финансирането за Украйна</p>

Орбан поиска от ЕС да провери щетите по тръбопровода „Дружба“

Свят Преди 16 минути

Унгария блокира налагането на нови санкции срещу Русия и отпускането на заем за Украйна в отговор на прекратяването на доставките на петрол чрез „Дружба“

<p>Васил Терзиев:&nbsp;Те ме обвиняват за всички грехове на земята</p>

Васил Терзиев: Няма да спрем битката за 215-метровия небостъргач в София

България Преди 28 минути

Кметът заяви, че Столичната община ще използва всички законови възможности след решението на Административния съд за строежа на бул. „Черни връх“, и отговори на критиките на „Спаси София“.

Greenovate

Greenovate: Hack the City – конкурс за стартъпи и проекти, които ще променят градовете на България

Любопитно Преди 37 минути

Ел Менчо

Хапчета, изгнили ягоди и олтар: Какво откриха в любовното гнездо на „Ел Менчо“

Свят Преди 46 минути

Картелният бос беше застрелян зад укритието при засада, организирана от специалните части на мексиканската армия, хвърляйки страната в смут. Разузнавателните служби успели да го локализират, след като установили, че една от любовниците му живее в усамотения курортен комплекс

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

България Преди 1 час

Пратка от Виетнам, декларирана като синтетични треси, се оказа естествена човешка коса. Стоката е задържана, а срещу вносителя ще бъде съставен акт за митническа измама

<p>Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да осигури паравани за гласуване</p>

Росица Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване

България Преди 1 час

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване

<p>Андрей Гюров разговаря с новите областни управители, какво обсъдиха</p>

Андрей Гюров към новите областни управители: Очаквам честни и прозрачни избори

България Преди 1 час

Служебният премиер настоя за безпристрастност, добра координация и професионална организация на предсрочния вот през април, като защити решението за смяната на 28 областни управители.

Котка в кухнята и замразена храна в новия епизод на „Кошмари в кухнята“

Котка в кухнята и замразена храна в новия епизод на „Кошмари в кухнята“

Любопитно Преди 1 час

Шеф Манчев в опит да спаси рок ресторант в Севлиево в петък от 20:00 ч.

<p>&quot;Качих 15 кг за една нощ&quot;: Половинката на Григор Димитров с разтърсваща изповед</p>

"Качих 15 кг за една нощ": Ейса Гонсалес с открито послание за борбата с депресията

Любопитно Преди 1 час

Тя отправи силно послание към всички хора, които водят тиха битка със себе си

Протести в подкрепа на Палестина помрачиха премиерата на „Писък 7“

Протести в подкрепа на Палестина помрачиха премиерата на „Писък 7“

Свят Преди 1 час

Напрежението ескалира повече от две години след като Мелиса Барера бе отстранена от „Писък 7“ заради свои публикации в социалните мрежи

<p>Обясниха причината за вдигането на падналия турски изтребител F-16</p>

Падналият турски изтребител F-16 е бил вдигнат заради неидентифицирана радарна следа

Свят Преди 1 час

При инцидента на място загина пилотът, управлявал машината

Контраадмирал Кирил Михайлов

Командирът на ВМС сложи край на спекулациите: Корабът, потънал край Маслен нос, не е ударен от мина

България Преди 1 час

,

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Любопитно Преди 1 час

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Свят Преди 1 час

Зеленски съобщи за десетки ранени, включително деца, и щети в осем области след мащабни руски удари по газова и електрическа инфраструктура

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

България Преди 2 часа

При пристигането на екипи от Планинска спасителна служба – Банско и Спешна помощ е констатирано, че мъжът е починал

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през март

sinoptik.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg

Меган и Хари с мисия за надежда: Думите им към зависими хора разчувстваха всички

Edna.bg

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Edna.bg

Николета Лозанова разкопча ризата и липсата на бельо бързо се превърна в новина

Gong.bg

Арбелоа с тревожна информация за състоянието на Мбапе

Gong.bg

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Nova.bg

Ватман почина зад пулта по време на движение на трамвай в София

Nova.bg