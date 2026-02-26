Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

О ливър „Пауър“ Грант, един от съоснователите на легендарната хип-хоп формацията Wu-Tang Clan, е починал на 52-годишна възраст.

Новината за кончината му беше потвърдена от неговия колега от групата Method Man в трогателна публикация в Instagram във вторник.

„Рай, брат ми, безпроблемно пътуване!!“, написа 54-годишният Method Man към обща снимка на двамата.

Смъртта на Грант беше съобщена и от хип-хоп медията Okayplayer в Instagram. Според информацията той е починал на 23 февруари, като към момента не се посочва причина за смъртта.

„Като движеща сила зад едно от най-влиятелните движения в хип-хопа, Power помогна за изграждането на глобално наследство, основано на независимостта, собствеността и културата“, се казва в публикацията на Okayplayer. „Неговата вяра в творческия контрол и овластяването на общността помогна за оформянето не само на група, но и на династия, която промени музиката завинаги.“

„Неговото влияние ще продължи да живее чрез културата, която е помогнал да се издигне, и безбройните животи, които е вдъхновил“, допълва изданието.

Оливър Грант е роден в Ямайка на 3 ноември 1973 г., а по-късно се установява в Ню Йорк, където израства в квартала Стейтън Айлънд заедно с ключови членове на Wu-Tang – RZA, Ghostface Killah, Method Man, Raekwon, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa и Cappadonna.

Грант беше изпълнителен продуцент на всички албуми на прочутата рап група, както и създател на популярната модна линия Wu Wear, която се превърна в ключов елемент от изграждането на бранда Wu-Tang.

„В екипа ми имаше много скептици, съмняващи се и невярващи“, каза Грант през 2011 г. по повод линията дрехи и ролята ѝ за утвърждаването на марката Wu-Tang.

„Не беше нищо лично, но бих казал, че всеки е индивидуален и те всъщност не разбираха какво правя или какво първоначално се опитвах да предам, или откъде идвам“, добави той тогава.

Wu-Tang Clan founding member Oliver ‘Power’ Grant dead at 52 https://t.co/qf1SJVpsXc pic.twitter.com/piSyh1oFUx — Page Six (@PageSix) February 25, 2026

Освен дългогодишната си работа с Wu-Tang – от създаването на групата през 1992 г. до смъртта си – Грант се изявява и като актьор. Той участва във филма Belly заедно с Method Man през 1998 г., както и в Black and White година по-късно.

Други членове на Wu-Tang, сред които RZA, GZA и Raekwon, също отдадоха почит на своя дългогодишен продуцент.

„Нямаше да го направим без него“, написа 59-годишният GZA в Instagram във вторник, придружавайки думите си с четири снимки на Грант. „Wu нямаше да се осъществи без Пауър. Смъртта му е дълбока загуба за всички нас. Моите най-дълбоки съболезнования на семейството.“

„СИЛА, бяхме навсякъде... Сега ти си навсякъде!“, добави 56-годишният Raekwon в своя публикация със снимка на Грант и Wu-Tang. „Всевишният е милостив. Обичам те.“

Грант изиграва ключова роля и за успеха на дебютния албум на Wu-Tang – Enter the Wu-Tang (36 Chambers) от 1993 г., смятан за един от най-влиятелните в историята на хип-хопа. В интервю за Passion of the Weiss той си спомня за ранните години на групата.

„Всичко, което научихме, беше труден живот, разбираш го в движение и приемаш пример от тези, които активно правят нещата“, каза той пред изданието през 2011 г. „Голяма част от него беше методът на проба-грешка.“