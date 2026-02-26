България

Росица Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване

26 февруари 2026, 12:38
Росица Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване
Източник: БТА

М инистерският съвет (МС) е уведомил Централната избирателна комисия (ЦИК), че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за избирателните секции в страната, каза заместник-председателят на ЦИК Росица Матева по време на днешното заседание на Комисията.

Росица Матева докладва писмо от Министерския съвет, с което служебният премиер Андрей Гюров отговаря на ЦИК, че параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и заради това тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации и поради това МС счита, че изработката на параваните за гласуване не следва да бъде възлагана централизирано от МС. Наред с това подобно възлагане предпоставя единни изисквания към вида и размера на параваните, определянето на каквито не е в правомощията на МС.

Донев: Параванът е мобилната версия на тъмната стаичка

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване. В един от тях сме предвидили размерите за изработване на параваните, определили сме единните изисквания. С това писмо служебният премиер ни уведомява, че Министерският съвет няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за всички избирателни секции в страната, заяви Росица Матева.

Росица Матева посочи, че съгласно Изборния кодекс материално-техническото осигуряването на секционните избирателни комисии е отговорност на изпълнителната власт.

От ЦИК обясниха какво ще снимат камерите на изборите

На 20 февруари служебният премиер Андрей Гюров и ръководството на ЦИК проведоха първа среща, посветена на предстоящите на 19 април парламентарни избори. За подобряване на организацията много добре би било, ако имаме стандартен формат на параваните и те да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да имаме едни и същи паравани, каза Андрей Гюров след срещата. 

Ден по-късно председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че в Изборния кодекс няма „тъмна стаичка“ или кабина за гласуване. Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции, каза още Нейкова. Според нея досегашните кабини за гласуване не отговарят на изискванията, а параваните ще показват горната част на тялото. Имаме уверение от премиера, че и тяхното желание е такова, каза още Камелия Нейкова.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Министерски съвет ЦИК Паравани за гласуване Избирателни секции Осигуряване на паравани Изборен кодекс Общински администрации Андрей Гюров Росица Матева Парламентарни избори
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

На 25 февруари 2026 г. се проведе второто издание на AI Innovation Summit – конференцията за приложението на изкуствения интелект (AI) в бизнеса, организирана от списание Enterprise

Орбан поиска от ЕС да провери щетите по тръбопровода „Дружба“

Унгария блокира налагането на нови санкции срещу Русия и отпускането на заем за Украйна в отговор на прекратяването на доставките на петрол чрез „Дружба“

Васил Терзиев: Няма да спрем битката за 215-метровия небостъргач в София

Кметът заяви, че Столичната община ще използва всички законови възможности след решението на Административния съд за строежа на бул. „Черни връх“, и отговори на критиките на „Спаси София“.

Greenovate: Hack the City – конкурс за стартъпи и проекти, които ще променят градовете на България

Хапчета, изгнили ягоди и олтар: Какво откриха в любовното гнездо на „Ел Менчо“

Картелният бос беше застрелян зад укритието при засада, организирана от специалните части на мексиканската армия, хвърляйки страната в смут. Разузнавателните служби успели да го локализират, след като установили, че една от любовниците му живее в усамотения курортен комплекс

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

Пратка от Виетнам, декларирана като синтетични треси, се оказа естествена човешка коса. Стоката е задържана, а срещу вносителя ще бъде съставен акт за митническа измама

Герой до последен дъх: Ватман почина в движение, но успя да спре трамвая и да спаси пътниците

Преди да издъхне, човекът е дръпнал спирачката на трамвая, няма пострадали пътници

Андрей Гюров към новите областни управители: Очаквам честни и прозрачни избори

Служебният премиер настоя за безпристрастност, добра координация и професионална организация на предсрочния вот през април, като защити решението за смяната на 28 областни управители.

Шеф Манчев в опит да спаси рок ресторант в Севлиево в петък от 20:00 ч.

"Качих 15 кг за една нощ": Ейса Гонсалес с открито послание за борбата с депресията

Тя отправи силно послание към всички хора, които водят тиха битка със себе си

Напрежението ескалира повече от две години след като Мелиса Барера бе отстранена от „Писък 7“ заради свои публикации в социалните мрежи

Падналият турски изтребител F-16 е бил вдигнат заради неидентифицирана радарна следа

При инцидента на място загина пилотът, управлявал машината

Командирът на ВМС сложи край на спекулациите: Корабът, потънал край Маслен нос, не е ударен от мина

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Зеленски съобщи за десетки ранени, включително деца, и щети в осем области след мащабни руски удари по газова и електрическа инфраструктура

Google обяви, че започва мащабна трансформация на мобилната платформа Android, като тя ще се превърне в интелигентна система. Това означава, че ще разчита много повече на изкуствен интелект и няма да е просто място за приложения

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

Какво ще е времето през март

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

Меган и Хари с мисия за надежда: Думите им към зависими хора разчувстваха всички

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Николета Лозанова разкопча ризата и липсата на бельо бързо се превърна в новина

Арбелоа с тревожна информация за състоянието на Мбапе

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Ватман почина зад пулта по време на движение на трамвай в София

