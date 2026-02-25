Свят

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

В момента той е на механична вентилация – на респиратор

25 февруари 2026, 23:51
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Източник: ЕПА/БГНЕС

В ицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич е приет спешно за лечение в болница, предава N1.

Това заяви сръбският президент Александър Вучич пред Клиниката по пулмология към Клиничния център на Сърбия.

Президентът на Сърбия е приет по спешност в болница

„Посетихме заедно заместник министър-председателя и председател на Социалистическата партия на Сърбия. Ситуацията е трудна, но вярваме в лекарите, вярваме и в него и се молим за него“, заяви Вучич пред сградата на Клиничния център на Сърбия.

Помощник-директорът по пулмология Спасое Попевич съобщи, че състоянието е изключително тежко и че министър Дачич страда от тежка пневмония.

Кардиолог разкри какво е състоянието на Александър Вучич

„В момента той е на механична вентилация – на респиратор. Получава всичко необходимо – всички медикаменти и терапия. С помощта на респиратора, който е метод на лечение, печелим необходимото време, за да могат лекарствата да подействат, и се борим за живота му. Тежка пневмония и борба за живота“, заяви д-р Попевич

Източник: БГНЕС    
Ивица Дачич вицепремиер Сърбия
Последвайте ни
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
5 грешки при отглеждането на малко куче

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 1 ден
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 1 ден
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 1 ден
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

Свят Преди 4 часа

Хокинг е бил сред 21 учени, посетили частния остров на Епстийн

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Свят Преди 4 часа

Шестима други са били ранени

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

България Преди 5 часа

Акцията е в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

Свят Преди 6 часа

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран“

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

България Преди 6 часа

Инж. Стоян Николов ще изпълнява временно длъжността

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

България Преди 6 часа

Според решението на съда заповедта била написана неправилно

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Свят Преди 7 часа

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

България Преди 7 часа

Няма пострадали деца

Русия обяви за терористична, организация в България

Русия обяви за терористична, организация в България

Свят Преди 7 часа

В списъка са включени и четири физически лица

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

България Преди 7 часа

Сцена от филма „Бащата знае най-добре“

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Свят Преди 8 часа

Детето-звезда от „Баща знае най-добре“ си отиде на 80 години, оставяйки след себе си спомена за една бляскава кариера и поразяваща лична изповед за насилие

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 8 часа

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Свят Преди 8 часа

Мадяр: Насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа

<p>Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари</p>

Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

България Преди 8 часа

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

<p>Президентът освободи главния секретар на МВР</p>

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

България Преди 8 часа

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Мирослав Рашков

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Любопитно Преди 8 часа

Според обявата за свободната позиция, ролята е на пълен работен ден и включва „генериране на идеи и предоставяне на креативно, интегрирано дигитално разказване на истории, което представя работата на техните кралски височества пред онлайн аудитория“

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Георги Господинов с ново издание в Испания

Edna.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

Ето кои достигнаха осминафиналната фаза в ШЛ и кога е жребият

Gong.bg

Галатасарай оцеля срещу Ювентус и е напред в ШЛ след продължения

Gong.bg

За втора поредна година: Карлос Насар е Спортист №1 на България

Nova.bg

Европрокуратурата установи тежки нарушения от страна на българския европрокурор

Nova.bg