Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

В ицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич е приет спешно за лечение в болница, предава N1.

Това заяви сръбският президент Александър Вучич пред Клиниката по пулмология към Клиничния център на Сърбия.

„Посетихме заедно заместник министър-председателя и председател на Социалистическата партия на Сърбия. Ситуацията е трудна, но вярваме в лекарите, вярваме и в него и се молим за него“, заяви Вучич пред сградата на Клиничния център на Сърбия.

Помощник-директорът по пулмология Спасое Попевич съобщи, че състоянието е изключително тежко и че министър Дачич страда от тежка пневмония.

„В момента той е на механична вентилация – на респиратор. Получава всичко необходимо – всички медикаменти и терапия. С помощта на респиратора, който е метод на лечение, печелим необходимото време, за да могат лекарствата да подействат, и се борим за живота му. Тежка пневмония и борба за живота“, заяви д-р Попевич