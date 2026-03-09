Свят

Неясното бъдеще на Иран

На фона на продължаващите военни действия, прогнозите за бъдещето на Иран стават все по-мрачни

Русалин Венев Русалин Венев

9 март 2026, 13:41
Неясното бъдеще на Иран
Източник: iStock

В ойната, започнала след решението на САЩ и Израел да атакуват Иран в края на миналия месец, придобива застрашителни размери. В конфликта вече са замесени редица страни, които се оказаха под прицела на Техеран и мобилизират въоръжените си сили, за да гарантират своята безопасност. С всеки изминал ден, ситуацията става все по-непредсказуема. Към момента е много трудно да се прогнозира кога и по какъв начин ще приключи тази война. Един от въпросите, които предизвикват най-голям интерес, е какво ще се случи с Ислямската република, след като оръжията заглъхнат. Повечето анализатори са песимисти за бъдещето и смятат, че настоящият конфликт ще доведе до задълбочаване на проблемите, пред които е изправен Близкият изток. 

Задълбочаваща се криза

Как би изглеждал успешният завършек на военната операция, започната от САЩ и Израел? Това е въпрос, на който все още никой не може да даде категоричен отговор. Дали е смяна на режима в Иран? Ако това се случи, то кой ще застане начело на страната с население от 92 млн. души? И дали Вашингтон и Тел Авив са изготвили план за политически преход? Целта може и да е друга – гарантирането на трайна стабилност в Близкия изток. Експертите, обаче, са единодушни, че това няма как да бъде постигнато чрез използването на сила. „Опасявам се, че този конфликт може да се превърне в продължителна война, ако САЩ и Израел действително целят смяна на режима чрез бомбардировки. Въпросът е какво ще се случи, след като в някакъв момент бъде сключено примирие. По мое мнение, Тръмп иска военните действия да приключат скоро, но в същото време се съмнявам, че той има ясна визия за бъдещето“, заяви за Vesti.bg проф. Мохамед Сахими от университета в Южна Калифорния, който е автор на редица публикации, посветени на ситуацията в Иран.

Въздушните удари могат да нанесат огромни поражения и да доведат до свалянето на режими. Те, обаче, няма как да поставят основите на политически реформи и изграждането на демократични институции. Иран не прави изключение от това правило. По тази причина, редица анализатори са песимисти за бъдещето не само на страната, но и на Близкия изток. Сред тях е Елизабет Хърд, професор по политология от Северозападния университет в Чикаго. „За съжаление, няма как да предскажа бъдещето и не мога да кажа със сигурност какво ще се случи с Иран. Предполагам, че конфликтът ще продължи няколко седмици и е възможно да доведе до идването на власт на още по-радикален и недемократичен режим. Междувременно, ненавистта към САЩ и Израел ще стане още по-голяма“, заяви тя за Vesti.bg.

Някои експерти също така допускат, че предизвикването на хаос в Иран без предприемането на конкретни стъпки за намирането на изход от кризата, изглежда допустим развой на събитията за Вашингтон, стига Ислямската република да бъде

отслабена. Това, обаче, крие огромни опасности. Една от тях е превръщането на страната в плодороден източник на международен тероризъм. „Струва ми се, че убийството на аятолах Али Хаменей създаде условия за значителни промени в управлението на страната, но все още е рано да се прогнозира в каква посока ще поеме Техеран. Това, че синът му беше посочен за негов наследник ме навежда на мисълта, че все пак едва ли ще станем свидетели на съществени реформи“, смята проф. Сахими. „Последиците от военните действия са кошмарни. Броят на цивилните жертви непрекъснато расте, разрушенията са шокиращи, а не бива да се забравя, че се нанасят тежки щети и на околната среда. Тъжната истина е, че цената за всичко случващо се ще платят обикновените хора, които живеят в района“, допълва проф. Хърд. 

Уроците на историята

Фактите показват по недвусмислен начин, че бомбардировките няма как да доведат до стабилност и легитимна смяна на властта. Доказателствата са многобройни. През 2003 г. администрацията на тогавашния американски президент Джордж Буш-младши взе решението да нападне Ирак с намерението да свали режима на Саддам Хюсеин. Тази цел беше изпълнена сравнително бързо, само в рамките на няколко седмици. Установяването на демократично управление в страната, обаче, се оказа непостижимо. Решението на САЩ да разпуснат иракската армия създаде вакуум, запълнен не от реформатори с демократични възгледи, а от милиции и екстремисти, впоследствие превърнали се в терористични групировки, една от които е „Ислямска държава“.

Подобна се оказа съдбата и на Либия. През 2011 г. Барак Обама даде зелена светлина за провеждането на въздушна операция на НАТО, първоначалната цел на която е защита на цивилното население. Тя, обаче, се разрасна и в крайна сметка доведе до свалянето от власт и убийството на диктатора Муамар Кадафи. План за политически преход така и не е изготвен. Резултатът не е изненадващ – в страната и до днес цари хаос, а сблъсъците между въоръжени групировки са част от ежедневието на местните жители. Самият Обама, попитан каква е най-голямата грешка, която е допуснал по време на двата си мандата като държавен глава, отговаря: „Вероятно да планирам какво ще се случи на следващия ден, кой е правилният ход, след като се намесихме в Либия“. Друга важна подробност е, че случилото се изпрати ясен сигнал към страните, стремящи се да се сдобият с атомно оръжие. Още през 2003 г. Кадафи се съгласи да прекрати ядрената си програма, а осем години по-късно НАТО се оказа една от основните причини за края на управлението му.

Дори и ситуацията в Косово, която често се споменава като пример за въздушни удари, довели до желания резултат, на практика подкопава тази теза. Бомбардировките на Алианса, продължили 78 дни, сами по себе си не принудиха Слободан Милошевич да оттегли югославските военни от Косово. Примирието от Куманово беше сключено в резултат на реалната заплаха от започването на сухопътна офанзива на НАТО, както и на решението на Русия да оттегли дипломатическата си подкрепа за действията на Югославия. Това, обаче, не доведе до намирането на решения на двата най-сериозни проблема – политическата нестабилност и етническото напрежение. Истината е, че през годините САЩ нееднократно са допускали грешката да поставят под общ знаменател своята способност да оказват натиск посредством внушителната си военна сила и

диктуването на начина, по който се развиват дадени политически процеси. По всичко изглежда, че нападението срещу Иран ще се превърне в поредния подобен случай.

Още от автора:

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка

Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Редактор: Русалин Венев
Война в Иран Близкоизточна криза САЩ Израел Иран Смяна на режима Военна намеса Политическа нестабилност Заплаха от тероризъм Цивилни жертви Въздушни удари Исторически уроци
Последвайте ни
Майката на Николай Златков за Дечо: Най-благият човек, когото съм срещала

Майката на Николай Златков за Дечо: Най-благият човек, когото съм срещала

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

„Спасете нашите момичета!“ Ирански футболистки под заплаха след мълчанието си

„Спасете нашите момичета!“ Ирански футболистки под заплаха след мълчанието си

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

pariteni.bg
Следващото поколение EV на Volkswagen може да предложи до 1000 км

Следващото поколение EV на Volkswagen може да предложи до 1000 км

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 21 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 16 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 17 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

Свят Преди 10 минути

Докато петролът гони нива от 120 долара, експерти предупреждават: България има малко над 10 дни „буфер“, преди новите доставки на скъп нефт да ударят колонките

Нови смъртни случаи в кампанията на САЩ срещу наркотрафика

Нови смъртни случаи в кампанията на САЩ срещу наркотрафика

Свят Преди 47 минути

Въоръжените сили на САЩ не предоставиха доказателства, че плавателния съд е пренасял наркотици

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани

„Чувство за предателство“: Катар проговори след атаките от Иран

Свят Преди 1 час

Министър-председателят на Катар определи ударите на Иран срещу държавите от Персийския залив като „опасна погрешна преценка“, предупреждавайки, че ескалацията рискува да дестабилизира региона и да изпрати шокови вълни през световната икономика

Служители на градския транспорт блокираха Аспаруховия мост

Служители на градския транспорт блокираха Аспаруховия мост

България Преди 1 час

Все още няма 5 процента увеличение в удължителния бюджет за субсидирането на градския транспорт както във Варна, така и в Русе и в София

Загадъчната смърт на основателя на Mango Исак Андик

Загадъчната смърт на основателя на Mango Исак Андик

Любопитно Преди 1 час

Една разходка в планината Монсерат сложи край на живота на петия най-богат човек в Испания. Година по-късно полицията в Каталуния поставя под въпрос версията за „нещастен случай“ и разследва единствения свидетел на падането – първородния син на милиардера

<p>Путин изпрати послание до Моджтаба Хаменей</p>

Путин поздрави новия върховен лидер на Иран

Свят Преди 1 час

"Желая Ви успехи в решаването на нелеките задачи", каза Путин

Шофьор се вряза в автокъща край Стара Загора, помете шест автомобила

Шофьор се вряза в автокъща край Стара Загора, помете шест автомобила

България Преди 1 час

Той напуснал местопроизшествието пеша и се укрил

Бритни Спиърс в съда: Подробности за ареста шокират феновете

Бритни Спиърс в съда: Подробности за ареста шокират феновете

Любопитно Преди 1 час

Докато певицата се подготвя за съд на 4 май, нейните синове и бивши партньори направиха изненадващи разкрития за състоянието ѝ

<p>Генералният директор на ORF - домакин на &bdquo;Евровизия&quot;, подаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз</p>

Генералният директор на ORF - домакин на „Евровизия", подаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз

Свят Преди 1 час

Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ от 12 до 16 май, а България ще бъде представена от певицата DARA

„На Ваше разположение, Сайид Моджтаба“ – Иран надписа ракета срещу Израел

„На Ваше разположение, Сайид Моджтаба“ – Иран надписа ракета срещу Израел

Свят Преди 2 часа

Междувременно се появиха информации, че новият върховен лидер на Ислямската република е описан като „ранен“ в местните медии, но има мистерия около това какво точно означава „ранен“

<p>Военно напрежение край Кипър -&nbsp;сирени отново прозвучаха около британска&nbsp;база</p>

Сирени за тревога в британска военна база в Кипър

Свят Преди 2 часа

Сирените са спрени няколко минути след началото на тревогата

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп за скока в цените на петрола: Много малка цена, която трябва да платим

Свят Преди 2 часа

Цените на петрола са в подем, откакто САЩ и Израел започнаха своите координирани удари срещу Иран на 28 февруари

<p>&quot;Европа не може да бъде пазител на стария световен ред&quot;</p>

Фон дер Лайен: Трябва да признаем, че не можем да решим всеки проблем по света

Свят Преди 2 часа

По нейните думи може да има различни мнения дали ударите по Иран са война по избор, или война от необходимост

<p>Големи промени и обрат в любовта за 4 зодии</p>

Големи промени и обрат в любовта за 4 зодии

Любопитно Преди 2 часа

След 8 март зодиите могат да претърпят значителни промени в живота си. Четири зодии ще забележат особено силни промени в любовната област. Това са Рак, Козирог, Дева и Овен

<p>Кой ще контролира алгоритмите на войната?</p>

Пентагонът срещу "Антропик": Кой ще контролира алгоритмите на войната?

Свят Преди 2 часа

Пентагонът поиска компанията да разхлаби етичните насоки на своите системи с ИИ или да се изправи пред тежки последици

Експлозия синагога в белгийския град Лиеж

Експлозия синагога в белгийския град Лиеж

Свят Преди 3 часа

Районът беше отцепен за първоначалното разследване

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Жулиет Бинош – жената, която никога не избра лесния път

Edna.bg

Мона ще посрещне 22-рия си рожден ден на сцена

Edna.bg

Лапорта каза за Меси, Ямал, бъдещето на Барселона и отговори на Шави: Направих това, което трябваше!

Gong.bg

НА ЖИВО: Монтана - Лудогорец, съставите

Gong.bg

НАТО свали втора иранска ракета над Турция

Nova.bg

Съветът на ЕС избра новия европейски главен прокурор

Nova.bg