Свят

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Военнослужещият е бил тежко ранен в Кралство Саудитска Арабия

8 март 2026, 22:28
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Източник: Thinkstock/Guliver

А мерикански военнослужещ е починал от наранявания, получени по време на първоначалните атаки на иранския режим в Близкия изток.

Военнослужещият е бил тежко ранен на мястото на нападение срещу американски войски в Кралство Саудитска Арабия на 1 март, съобщиха в X от Централното командване на Въоръжените сили на САЩ.

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Това е седмият военнослужещ, убит в действие по време на операция „Епична ярост“.

Основните бойни операции продължават. Самоличността на загиналия войник ще бъде разкрита до 24 часа след уведомяване на най-близките роднини.

Американски военнослужещ Иран Саудитска Арабия
Последвайте ни
България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Ще получаваме ли по-ниски втори пенсии

Ще получаваме ли по-ниски втори пенсии

pariteni.bg
Не всички EV са еднакво зелени: каква е реалността

Не всички EV са еднакво зелени: каква е реалността

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 3 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 3 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 3 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Удареният хотел при израелски удар в Бейрут

Израел удари в сърцето на Бейрут

Свят Преди 19 минути

Израелската армия заяви, че ударът по хотела е бил насочен срещу петима командири на Силите Кудс

Хиляди протестираха по света за правата на жените

Хиляди протестираха по света за правата на жените

Свят Преди 2 часа

На места е се превърнаха и в израз на противопоставяне на войната срещу Иран

Израел удари, огън и дим над Техеран

Израел удари, огън и дим над Техеран

Свят Преди 4 часа

Израел: Щабът на Въздушно-космическите сили на иранския терористичен режим е атакуван

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Свят Преди 4 часа

Тръмп за Иран: Планът им беше да атакуват целия Близък изток

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Свят Преди 5 часа

Прокремълските военни блогъри дори се запитаха дали това не е умишлена недискретност, саботаж или някакъв вид бунт

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Свят Преди 5 часа

Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Протест в София за правата на жените

Протест в София за правата на жените

България Преди 5 часа

Демонстрацията е охранявана от полицейски екипи

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

България Преди 5 часа

При удара едната кола се е възпламенила

МВнР: Израел пуска изходящи полети

МВнР: Израел пуска изходящи полети

Свят Преди 6 часа

На този етап, израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет

Евакуацията на македонски граждани от Близкия изток започва днес

Евакуацията на македонски граждани от Близкия изток започва днес

Свят Преди 7 часа

МВнР на РС Македония информира, че е сключило споразумение с авиокомпания

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

Свят Преди 7 часа

ОАЕ обяви, че действа в самозащита

Премиерът Андрей Гюров поздрави жените за 8-и март

Премиерът Андрей Гюров поздрави жените за 8-и март

България Преди 7 часа

Жените са гръбнакът, който държи живота ни изправен и го прави по-съвършен

Разследващи пред американското посолство в норвежката столица Осло

Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

Свят Преди 8 часа

Български пощи

Стачка на пощите в деня за изплащане на пенсии

България Преди 8 часа

В 7:30 ч, когато започва работното им време, работниците ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

България Преди 10 часа

След като рокадите на служебния кабинет създадоха напрежение между част от политическите сили и правителството, днес приемането на удължителния бюджет също стана повод за размяна на реплики

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Любопитно Преди 10 часа

Все повече изследвания показват, че силата на захвата ни предлага силен поглед върху цялостното ни благополучие и как остаряваме

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

2888 живи букета за 8 март

sinoptik.bg
1

Сателити помагат в откриването на колонии лешояди

sinoptik.bg

Любими лица поздравиха Edna.bg за рождения ден на сайта

Edna.bg

Очите на дома – как да изберете дограма според нужди и тенденции

Edna.bg

Десподов се завърна, ПАОК и Олимпиакос с равенство за радост на АЕК на Мартин Георгиев

Gong.bg

Румънка дори не успя да изпоти Сабаленка в Индиън Уелс

Gong.bg

Избраха Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран

Nova.bg

Седми американски войник загина от началото на войната в Близкия изток

Nova.bg