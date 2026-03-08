Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

А мерикански военнослужещ е починал от наранявания, получени по време на първоначалните атаки на иранския режим в Близкия изток.
Военнослужещият е бил тежко ранен на мястото на нападение срещу американски войски в Кралство Саудитска Арабия на 1 март, съобщиха в X от Централното командване на Въоръжените сили на САЩ.
Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран
Това е седмият военнослужещ, убит в действие по време на операция „Епична ярост“.
Основните бойни операции продължават. Самоличността на загиналия войник ще бъде разкрита до 24 часа след уведомяване на най-близките роднини.
