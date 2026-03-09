Свят

Иран: Машина за наблюдение, от която никой не може да избяга

Режимът в Иран е изградил машина за наблюдение, от която никой не може да избяга. За това свидетелства човек, който е бил част от тази машина

9 март 2026, 14:50
Иран: Машина за наблюдение, от която никой не може да избяга
Източник: iStock

Р ежимът в Иран е изградил машина за наблюдение, от която никой не може да избяга. За това свидетелства човек, който е бил част от тази машина. Технологията за следенето идва от Русия, съобщи Deutsche Welle.

Ето какво е разкрил разследващ екип:

Благодарение на огромния апарат за сигурност и всесилните тайни служби, режимът в Техеран засега успява да се задържи на власт - въпреки масовите протести в страната и последвалите въздушни удари на САЩ и Израел. Изтекли документи и програмни кодове разкриват как силите за сигурност използват мощна софтуерна програма от Русия за лицево разпознаване срещу собствените си граждани. Подробности огласи германската обществена телевизия ZDF в популярното си публицистично предаване ZDF frontal.

Машина за наблюдение, от която никой не може да избяга

Данните и документите са били предоставени на Forbidden Stories, редакция с нестопанска цел, след което са били анализирани от германските ZDF frontal и "Шпигел", австрийския "Дер Щандарт" и френския "Монд" с подкрепата на мрежата от разобличители "The Signals Network“. Освен това чрез криптиран видеочат разследващият екип е успял да разговаря с вътрешен източник, чиято самоличност не може да бъде разкрита от съображения за сигурност. Въпросният източник свидетелства, че режимът в Техеран е изградил машина за наблюдение, от която никой не може да избяга. Самият той е бил част от тази машина.

ZDF разполага с видео от метростанция в Техеран, което показва как лицата на пътниците биват сканирани и сравнявани с бази данни, например с паспортни снимки. Според разследващия екип въпросната метростанция се намира в непосредствена близост до Големия базар в центъра на Техеран, където преди няколко седмици започнаха последните протести.

Според източника всички органи на армията и на специалните служби имат достъп до този софтуер - от Министерството на разузнаването до милициите на Революционната гвардия. Изтеклата информация разкрива мащаба на наблюдението в държавата на аятоласите - в Иран дистопията на следенето и наблюдението отдавна е станала реалност, посочва ZDF.

Изследователката Азаде Акбари от Франкфуртския университет казва в тази връзка, че идентифицирането функционира само защото режимът разполага и с биометрична база данни с лицата на гражданите. Според данните, с които разполага ZDF, Иран е изградил нещо като национална интранет мрежа, в която се запаметява всеки клик, проследяват се мобилните телефони, разпознават се регистрационните номера на автомобилите, дронове снимат протестиращите от въздуха, а централните площади се наблюдават с камери. От няколко години държавата използва и софтуер за лицево разпознаване. Съответният договор, с който ZDF разполага, е от август 2019 година.

Технологията е от Русия

Технологията, която се използва в Иран, е смятана за изключително ефективна. Тя идва от Русия - от компания на име NtechLab. По време на пандемията компанията беше обявила, че може да идентифицира дори лица, скрити зад маски. В контекста на протестите това означава, че маскирането не върши работа, отбелязва в тази връзка германската медия.

Много хора в Иран знаят, че режимът ги наблюдава непрестанно - и се съпротивляват. На видеоклипове от последните протести се вижда как демонстранти унищожават камери за наблюдение. Както обяснява вътрешният източник, режимът вече не вижда смисъл да предприема незабавни мерки срещу протестиращите по улиците. "Използват камери, за да заснемат лицата им, а по-късно ги задържат един по един", свидетелства източникът. Именно затова той е решил да проговори. Никоя власт не бива да разполага с възможността за такова наблюдение, смята той.

Ако режимът остане на власт, животът на въпросния източник е в опасност. Защото в Ислямската република предателството се наказва със смърт.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Режим в Иран Наблюдение Лицево разпознаване Руска технология Протести в Иран Сили за сигурност Биометрични данни Вътрешен източник Журналистическо разследване NtechLab
Последвайте ни

По темата

Иран обвини европейските страни

Иран обвини европейските страни

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей?

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей?

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

САЩ започнаха евакуация на персонал в Турция

САЩ започнаха евакуация на персонал в Турция

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Renault влиза в режим на икономии

Renault влиза в режим на икономии

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 22 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 17 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 18 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рап звезда почина едва на 37 години

Рап звезда почина едва на 37 години

Свят Преди 31 минути

,

Соня Йончева събира световния оперен и музикален елит на „Гала в София“

Любопитно Преди 33 минути

Оперната прима ще зарадва българската публика с два грандиозни спектакъла на сцена на площад „Св. Александър Невски” на 25 и 27 август в София

.

Любовта няма възраст: Сексът остава в сърцето на романтиката и след 60

Любопитно Преди 58 минути

Ново изследване разбива митовете за остаряването, разкривайки, че за зрелите хора интимността е ключовият елемент, който отличава истинската връзка от обикновеното приятелство

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

България Преди 1 час

Докато петролът гони нива от 120 долара, експерти предупреждават: България има малко над 10 дни „буфер“, преди новите доставки на скъп нефт да ударят колонките

Иранския женски национален отбор по футбол

„Спасете нашите момичета!“ Ирански футболистки под заплаха след мълчанието си

Свят Преди 1 час

<p>Кой беше Дечо? &quot;Най-благият човек, когото съм срещала&quot;</p>

Майката на Николай Златков за Дечо: Най-благият човек, когото съм срещала

България Преди 2 часа

Майката на Николай разказва и за специален разговор между нея и сина ѝ за Дечо

Нови смъртни случаи в кампанията на САЩ срещу наркотрафика

Нови смъртни случаи в кампанията на САЩ срещу наркотрафика

Свят Преди 2 часа

Въоръжените сили на САЩ не предоставиха доказателства, че плавателния съд е пренасял наркотици

Андрес Ритер

Андрес Ритер застава начело на Европрокуратурата: Кой е наследникът на Лаура Кьовеши?

Свят Преди 2 часа

Европейският главен прокурор се назначава с мандат от седем години, който не подлежи на подновяване

Политическият пейзаж се обръща - отлив на избиратели от БСП и "Възраждане"

Политическият пейзаж се обръща - отлив на избиратели от БСП и "Възраждане"

България Преди 2 часа

Според проучването сред решилите за кого ще гласуват формацията на Румен Радев получава висока първоначална подкрепа, но недостатъчна засега за самостоятелно парламентарно мнозинство - 29,8%

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани

„Чувство за предателство“: Катар проговори след атаките от Иран

Свят Преди 2 часа

Министър-председателят на Катар определи ударите на Иран срещу държавите от Персийския залив като „опасна погрешна преценка“, предупреждавайки, че ескалацията рискува да дестабилизира региона и да изпрати шокови вълни през световната икономика

Служители на градския транспорт блокираха Аспаруховия мост

Служители на градския транспорт блокираха Аспаруховия мост

България Преди 2 часа

Все още няма 5 процента увеличение в удължителния бюджет за субсидирането на градския транспорт както във Варна, така и в Русе и в София

Загадъчната смърт на основателя на Mango Исак Андик

Загадъчната смърт на основателя на Mango Исак Андик

Любопитно Преди 2 часа

Една разходка в планината Монсерат сложи край на живота на петия най-богат човек в Испания. Година по-късно полицията в Каталуния поставя под въпрос версията за „нещастен случай“ и разследва единствения свидетел на падането – първородния син на милиардера

<p>Путин изпрати послание до Моджтаба Хаменей</p>

Путин поздрави новия върховен лидер на Иран

Свят Преди 3 часа

"Желая Ви успехи в решаването на нелеките задачи", каза Путин

Шофьор се вряза в автокъща край Стара Загора, помете шест автомобила

Шофьор се вряза в автокъща край Стара Загора, помете шест автомобила

България Преди 3 часа

Той напуснал местопроизшествието пеша и се укрил

Бритни Спиърс в съда: Подробности за ареста шокират феновете

Бритни Спиърс в съда: Подробности за ареста шокират феновете

Любопитно Преди 3 часа

Докато певицата се подготвя за съд на 4 май, нейните синове и бивши партньори направиха изненадващи разкрития за състоянието ѝ

<p>Генералният директор на ORF - домакин на &bdquo;Евровизия&quot;, подаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз</p>

Генералният директор на ORF - домакин на „Евровизия", подаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз

Свят Преди 3 часа

Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ от 12 до 16 май, а България ще бъде представена от певицата DARA

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Природата има нужда от нас – юбилейна кампания на WWF ни призовава да я пазим

Edna.bg

Жулиет Бинош – жената, която никога не избра лесния път

Edna.bg

Gong.bg вече играе и в Discord

Gong.bg

Лапорта каза за Меси, Ямал, бъдещето на Барселона и отговори на Шави: Направих това, което трябваше!

Gong.bg

НАТО свали втора иранска ракета над Турция

Nova.bg

Иран обвини Европа за ударите на САЩ и Израел: Вие създадохте условията

Nova.bg