Рап звезда почина едва на 37 години

Р апърът Дот Ротън почина на 37 години, потвърди семейството му. Няма подробности за смъртта му, но според сведенията, звездата е починал в Гамбия.
Роден като Джоузеф Елис в Стокуел, Лондон, той е работил с изпълнители като Шер Лойд и Ед Шийрън. Именно с Ед той постигна хит в Топ 20 през 2012 г. със сингъла им Overload.
Рапърът каза, че текстът на песента е вдъхновен от преживяванията му с „тежка депресия“.
През последните години артистът работи в звукозаписно студио, продуцирайки парчета за изпълнители като Кано и Ей Джей Трейси под името Зеф Елис.
Джоузеф започва да рапира и да създава собствена музика на седемгодишна възраст и издава първия си микстейп, „This Is the Beginning“, през 2007 г. под името Young Dot.
Tributes paid as grime star Dot Rotten dies, aged 37 https://t.co/cYlVH9EGFB— BBC News (UK) (@BBCNews) March 9, 2026
По-късно променя сценичното си име на Дот Ротън, което е акроним от „Dirty on Tracks, Righteous Opinions Told to Educate Nubians“, както и намигване към емблематичния герой на Джун Браун от EastEnders, Дот Котън.
Той сключва договор за запис с Mercury Records, след като получава популярност по Rinse FM и SB:TV, и участва в записи на редица други изпълнители, включително Goodbye to You на Ед Шийрън, Speeding By на Mz Bratt и Dub on the Track на Шер Лойд.
Гари Барлоу го покани и да участва в сингъла „Children In Need“ от 2011 г., кавър на „Teardrop“ на Massive Attack, заедно с Chipmunk, Wretch 32, Labrinth, Ms Dynamite и Rizzle Kicks.