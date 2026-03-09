Има ли удари по иранската атомна електроцентрала в Бушер?

С итуацията около иранската атомна електроцентрала в Бушер остава напрегната, но не е имало удари по съоръжението или строителната площадка, заяви генералният директор на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.
Rosatom announced that the operation of the nuclear power plant in Iran has been halted The strikes on Iranian nuclear facilities are getting out of control. Communication with the leadership of Iran's nuclear industry is now completely lost. Today's strikes in Bushehr pic.twitter.com/vSI9OCDcTh— hostyle (@mrhostyle) March 3, 2026
Лихачов заяви, че строителството на допълнителни блокове в Бушер е било преустановено, въпреки че над 600 души персонал са останали на място, за да поддържат оборудването и да завършат работата, която не може да бъде спряна.