Обвиняват Израел в удар с разяждащ плътта бял фосфор

П равозащитната организация Human Rights Watch (HRW) обяви в официален доклад от понеделник, че израелската армия е ударила село в Южен Ливан със снаряди, съдържащи бял фосфор - изключително спорен запалителен боеприпас. Чрез геолокация и прецизна проверка на седем изображения, организацията потвърди, че Израел е използвал артилерия, за да изстреля бял фосфор по жилищни райони в село Йохмор. Инцидентът се е случил само часове след като израелските военни предупредиха жителите на това и десетки други села в Южен Ливан да се евакуират незабавно, съобщава Indеpendent .

От HRW уточняват, че към момента не могат независимо да идентифицират дали в района все още е имало цивилни по време на обстрела или дали има пострадали. Правозащитниците обаче подчертават, че използването на бял фосфор в населени места е незаконно според международното право. Химическото вещество гори с изключително висока температура, може да подпали сгради и да причини ужасяващи изгаряния на човешката плът до самите кости. Оцелелите са изложени на постоянен риск от инфекции, органна или дихателна недостатъчност.

„Незаконното използване на бял фосфор над жилищни райони е изключително тревожно и ще има тежки последици за цивилните“, заяви Рамзи Каис, изследовател за Ливан в Human Rights Watch.

От Indеpendent са изпратили запитване до израелската армия, но няма отговор към този момент. В миналото Иран винаги е поддържал позицията, че използва белия фосфор единствено като димна завеса, а не за директно поразяване на хора.

Белият фосфор е едно от най-противоречивите и страховити вещества в съвременния военен арсенал

Белият фосфор е едно от най-противоречивите и страховити вещества в съвременния военен арсенал, заемащо специфично и мрачно място в историята на въоръжените конфликти. От химична гледна точка той представлява алотропна форма на елемента фосфор, която се отличава с изключителна реактивност. Най-характерното му свойство е способността за самозапалване при контакт с кислорода във въздуха, щом температурата премине прага от тридесет градуса по Целзий. Веднъж активиран, той гори с ослепителен пламък и отделя гъст, задушлив бял дим, състоящ се от фосфорен пентаоксид. Този процес е почти невъзможно да бъде спрян чрез конвенционални методи, тъй като фосфорът не се гаси с вода – тя единствено временно потиска пламъка, който се разгаря отново веднага щом влагата се изпари и достъпът на въздух бъде възстановен.

Във военната доктрина белият фосфор официално се класифицира като помощно средство за създаване на димни завеси, маркиране на цели или осветяване на бойното поле през нощта. Гъстият облак, който той произвежда, е изключително ефективен за скриване на придвижването на войски, тъй като е непрогледен дори за съвременните термовизионни системи. Проблемът обаче възниква, когато тези боеприпаси се използват в близост до хора. Когато фосфорен снаряд се взриви във въздуха, той разпръсква стотици горящи частици върху огромна площ, които действат като малки запалителни бомби. При контакт с човешката кожа ефектът е опустошителен. Тъй като веществото е лепкаво и гори при температура между осемстотин и две хиляди и петстотин градуса, то причинява дълбоки изгаряния, които често проникват през мускулната тъкан и достигат до самите кости. Биологичният ужас се допълва от неговата химическа токсичност – фосфорът лесно се абсорбира в кръвта и може да доведе до фатална некроза или отказ на жизненоважни органи като черния дроб, сърцето и бъбреците, дори ако физическите изгаряния не изглеждат смъртоносни.

Правният статут на белия фосфор е обект на постоянни международни спорове поради една съществена терминологична вратичка. Той не е забранен от Конвенцията за химическите оръжия, тъй като основното му въздействие се счита за термично, а не токсично. Въпреки това употребата му е строго ограничена от Протокол III към Конвенцията за конвенционалните оръжия, който категорично забранява използването на запалителни средства срещу военни цели, разположени в райони с концентрация на цивилно население. Армиите по света често използват аргумента за „димната завеса“, за да оправдаят неговото присъствие на бойното поле, но правозащитните организации настояват, че когато се употребява в гъсто населени места, той неизбежно се превръща в незаконно оръжие за масово поразяване с неселективно действие.

Хуманитарната криза и вълните от бомбардировки

Междувременно хиляди хора в Ливан продължават да напускат домовете си, докато конфликтът между „Хизбула“ и Израел ескалира рязко след избухването на войната в Иран. До момента сблъсъците са отнели живота на поне 123 души в страната. Агенцията за бежанците на ООН (ВКБООН) предупреди, че над 84 000 души вече са намерили подслон в близост до 400 временни обекта за настаняване, а повече от 30 000 души са преминали границата със съседна Сирия в опит да избягат от огъня.

След атаките срещу Иран, в понеделник „Хизбула“ изстреля ракети и дронове към Израел за първи път от повече от година. Израел отвърна с масирани бомбардировки на Южен Ливан и контролираните от групировката южни предградия на Бейрут. Израелската армия съобщи, че е извършила 26 вълни от удари за една нощ, насочени срещу командни центрове и складове за оръжие. Говорител на армията призова жителите на южните предградия на столицата да се преместят на изток и север, публикувайки карта с четири големи района, които трябва да бъдат напуснати, включително зони в непосредствена близост до летището в Бейрут.

Корените на конфликта: Защо Израел атакува сега?

Последните удари дойдоха, след като „Хизбула“ – екстремистката шиитска групировка, основана през 1982 г. с подкрепата на Иранската революционна гвардия – предприе ракетни атаки в отплата за смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей. Израелските лидери не крият, че една от основните им цели в тази офанзива е физическото елиминиране на лидера на „Хизбула“ Наим Касем.

Напрежението между двете страни, което тлее от десетилетия, се засили още през 2023 г., веднага след атаките на „Хамас“ от 7 октомври. През септември 2024 г. израелските служби проведоха мащабна операция с взривяващи се пейджъри, която парализира комуникациите на „Хизбула“ и доведе до убийството на Хасан Насрала. Въпреки договореното през ноември 2024 г. примирие, ситуацията отново излезе извън контрол.

Отговорът на „Хизбула“ и разломът в Бейрут

В телевизионно обръщение в сряда Наим Касем заяви, че подновените атаки са директен отговор на продължаващото израелско присъствие и въздушни удари, които не са спирали въпреки примирието. Той определи действията си като отговор на „15-месечни нарушения срещу нас“.

Ливанското правителство обаче зае твърда позиция срещу групировката, обвинявайки я, че въвлича страната в регионална война. Президентът Жозеф Аун осъди както действията на „Хизбула“, така и израелските контраудари, и потърси спешно съдействие от Еманюел Макрон за спиране на ескалацията. В понеделник ливанските власти официално забраниха военните дейности на „Хизбула“.

Премиерът Науаф Салам беше категоричен след заседание на кабинета: държавата отхвърля всякакви военни действия, предприети извън рамката на нейните легитимни институции. Той подчерта, че „решението за война и мир е изключително в ръцете на правителството“, което налага незабавна забрана на всички военни активности на „Хизбула“ и задължава групировката да предаде оръжията си на ливанската държава.