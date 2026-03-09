Любопитно

Соня Йончева събира световния оперен и музикален елит на „Гала в София“

Оперната прима ще зарадва българската публика с два грандиозни спектакъла на сцена на площад „Св. Александър Невски” на 25 и 27 август в София

9 март 2026, 15:48
Б ългарската оперна дива Соня Йончева е пяла на най-големите оперни сцени в Европа и Америка. Майка на две деца, тя е благодарна за трудните години в детството си. Когато е на 19 години заминава за Швейцария, а днес я наричат съвременната Калас. От няколко години примата събира световния оперен и музикален елит на събитието „Гала в София“ пред купола на Храм паметника „Александър Невски“. Тази вечер Соня Йончева е гост в студиото на „На фокус с Лора Крумова“, където споделя, че няма сценична треска, а изпитва нетърпение да излезе пред публиката. Тя разказва, че дните на концертите са много дълги – пробва гласа си в различни етапи на деня и ако усети някакъв проблем, е способна да го оправи. При оперните певци всичко е от значение – правилното хранене, алкохола, съня…

„Животът на певците е доста затворен. Пътуваме по света, но има градове, които не съм ги посетила като турист. Пристигам на летището, затварям се в хотела, на следващия ден пея и си тръгвам. Заради гласа не смея да обиколям - вятър, алергии, много хора, вируси…трябва да  внимавам. Но първо реших да бъда майка и след това певица. За мен това е най-важното нещо. Идвам от много сплотено семейство и съм си мечтала за такова. В семейството ми ценностите бяха важни и аз наследих това. Мечтаех за тези две красиви деца, а и срещнах правилния човек. Той е един красив, симпатичен и шармантен мъж, но това, което ме впечатли е усещането, че съм до една скала. Енергията ме обгърна и усетих желанието да създам семейство“, разкрива повече за семейството и живота си като изпълнител Соня Йончева.

Източник: NOVA

Оперната дива признава, че често твори, лети и витае в облаците, докато съпругът й е този, който я приземява.

„Носила съм корона на сцената в роля и пет-шест хиляди човека са ме аплодирали. Получавала съм цветя и този оперен свят е невероятен, но не е истински като живота. Харесва ми да съчетавам тази два свята. Често ми се случва да взема полет веднага след изпълнение, защото ако мъжът ми е някъде, трябва аз да съм до децата си. За тях е важно да ги закарам до училище, да съм с тях след училище и да ги преспя. Имат режим и нужда от майка си в този ритъм на живот“, разказва за балансирането между прекрасния свят на операта и семейните задължения, които не би пренебрегнала.

Соня Йончева споделя, че децата й са я гледали многократно в операта, когато скача от замъци, самоубива се на сцената или е застреляна в ролите, които изпълнява. Но най-голям отпечатък им оставя образът на Мадам Бътерфлай, която си прави харакири пред сина си. Децата й са изпаднали в ужас, но дори и за оперната изпълнителка тази роля е изключително тежка. Като човек, който е постигнал много, тя признава, че качвайки на сцената се чувства в свои води.

„Сцената ми даде свободата да бъда тази, която искам да бъда, в реално време. Имам възможността за два часа да бъда абсолютно друг човек. Това е невероятна терапия, за този, който не го е правил“, признава колко е важно оперното изкуство за нея Соня Йончева.

Източник: NOVA

От няколко години примата събира на "Гала в София" световния музикален и оперен елит, невероятни диригенти и музиканти.

„Идеята за събитието дойде по време на Ковид пандемията, когато бях затворена у дома, като всички останали. Говорих си с майка ми, която сподели, че трябва да направим нещо за всички наши приятели в България. Театралните и оперни сцени бяха затворени, но имаше един прозорец през лятото на 2020 година, когато разрешиха спектаклите, но при спазване на дистанция. Исках да отида в Античния театър на родния ми град и да събера хората на открито. В днешно време няма по-добър тенор от Йонас Кауфман. Той е голяма звезда след Пласидо Доминго и за мен беше голяма чест, когато каза „да“ на предложението ми да дойде в София. Всички са ми приятели, но не е лесно да се вземе решението да участват. Влюбват се в България, тъй като я виждат през моите очи. Изпитвам обич към страната си, която надминава представите на повечето хора. Когато се прибирам, виждам само позитивните неща. Ще доведа и Хаузер на 27 август. Той е невероятен виолончелист, който превзема социалните медии, а в ръцете си има само едно чело. Казала съм на неговия екип, че искам той да влезе в моя свят, а после аз в неговия“, разрива какво да очакват почитателите на операта и музиката на предстоящото събитие "Гала в София" 2026.

Тази година на 23 юни примата ще раздаде „Тракийските награди за класическа музика“, с които ще отличи световни музиканти и творци.

Организатор на „Гала в София” 2026 е продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events, която стои и зад „Гала в София” 2021 и 2025, както и още множество културни проекти в страната и чужбина. През 2026 г. „Гала в София” празнува 5 години от първото си издание и ще се завърне в най-впечатляващия си формат досега

Ексклузивен телевизионен партньор на фестивала е Нова Броудкастинг Груп.

Източник: NOVA    
