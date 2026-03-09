САЩ започнаха евакуация на персонал в Турция

С решение на Държавния департамент на САЩ от днес на второстепенния дипломатически персонал на американското консулство в турския град Адана е наредено да напусне, а дейността на консулството е преустановена заради повишен риск за сигурността, съобщава „Тюркийе тудей“.

Турция към Иран след втората ракета: Вслушайте се в предупрежденията ни, преди да е късно

„На 9 март 2026 г. Държавният департамент нареди на второстепенния служебен персонал на американското правителство и на членовете на техните семейства да напуснат генералното консулство в Адана поради рискове за сигурността. Американското консулство в Адана е спряло всички свои консулски услуги", посочват от американското външно министерство.

Посолството на САЩ в Анкара издаде предупреждение „ниво 4“, съгласно което на американските граждани не се препоръчва да пътуват там в Източна Турция.

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Сред причините за предприемане на мерките от Държавния департамент посочват „повишения риск от терористично насилие, включително терористични атаки и други дейности“, както и „повишен риск от въоръжен конфликт“.