Топ 4 златни правила, за да не усетите смяната на времето

Б ългария ще превърти часовниците си към лятно часово време на 29 март. Загубата дори на един час сън може да причини умора, проблеми с концентрацията и усещане за „джетлаг“ (бел. ред. състояние на временна умора, безсъница и раздразнителност, причинено от бързо пресичане на няколко часови зони при полет).

Лекарите често предупреждават, че „кражбата“ на един час сън може да разклати биоритъма ни. Най-честите оплаквания в първите дни след 29 март са: умора и липса на концентрация, сърдечно-съдов стрес и депресивни състояния.

За щастие има какво да се направи, за да бъде преходът по-плавен и безопасен за здравето ни, но трябва да вземете мерки още отсега.

Защо подготовката е важна

Промяната във времето може да повлияе на съня, настроението и работоспособността, така че често на тялото му е нужна почти седмица, за да се адаптира напълно. Като постепенно променяте ежедневието си, можете да улесните този процес значително и да избегнете внезапна умора.

Ако започнете подготовката няколко дни преди смяната на часовника, преходът към новото време ще бъде почти незабележим - и тялото ви ще влезе в нормален ритъм по-бързо.

