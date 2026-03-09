България

Терзиев назначи Ирина Дакова за зам.-кмет по „Култура и туризъм“

Ирина Дакова познава добре културния сектор на София

9 март 2026, 14:55
Терзиев назначи Ирина Дакова за зам.-кмет по „Култура и туризъм“
Източник: Столична община

К метът на София Васил Терзиев назначава Ирина Дакова от 10 март за заместник-кмет по направление „Култура и туризъм“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Терзиев благодари на досегашния заместник-кмет Благородна Здравкова за отдадената работа и приноса ѝ към развитието на културните политики на града. След дългогодишна професионална кариера тя се оттегля от поста след придобиване на право на пенсия.

„Ирина Дакова познава добре културния сектор на София и през годините е работила активно за развитието на общинските културни програми. Вярвам, че с нейния опит ще дадем нова енергия на културната политика на града и ще създадем по-добри условия за хората и организациите, които създават култура“, коментира кметът на София, цитиран в съобщението.

Назначението следва промените в управленската структура на Столична община, които влязоха в сила през февруари 2026 г. и въвеждат по-ясно разпределение на отговорностите между отделните направления. В тази рамка направлението „Култура и туризъм“ обедини културните политики и развитието на туристическия потенциал на София, така че културните събития, инфраструктурата и туристическият облик на града да се развиват като част от обща политика.

Васил Терзиев назначи нови зам.-кметове на Столичната община

Дакова ще работи за изпълнението на стратегията на Столична община „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“. Сред основните акценти са подкрепата за културните оператори и институции, разширяването на достъпа до култура в различните части на града и развитието на културните индустрии като част от икономическото и туристическо развитие на столицата. Тя има дългогодишен професионален опит в управлението на културни програми, културната дипломация и развитието на политики в областта на културното наследство и визуалните изкуства, посочват още от Столична община.

София ще има нова структура на управление

От октомври 2025 г. е началник на отдел „Културно наследство, музеи, галерии и визуални изкуства“ в Министерството на културата, където координира работата на специализираните експертни съвети към министъра и участва в разработването и прилагането на политики, свързани с музейната дейност, движимото културно наследство и визуалните изкуства. В периода 2017–2025 г. работи като главен експерт в дирекция „Култура“ на Столична община. В тази роля администрира ключови общински програми за подкрепа на културния сектор, сред които Програма „Култура“, Програма „Мобилност“ и Програма „Навън“. Преди това е старши експерт в Държавния културен институт към Министерството на външните работи, където работи по реализацията на културни проекти на българските дипломатически мисии, управление на фонда от произведения на изкуството и  организацията на културни и изложбени програми.

Дакова е магистър по изкуствознание от Националната художествена академия, магистър по европеистика и социални науки от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е музеология в Солунския университет “Аристотелис”.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Ирина Дакова София кмет Заместник-кмет
