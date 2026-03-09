Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

П резидентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските компании трябва да „се възползват“ от настоящата ситуация на скок на цените на газа, петрола и горивата на световните пазари заради конфликта в Близкия изток, предаде „Ал-Джазира“.

Путин, който проведе среща в Кремъл, добави, че войната е предизвикала енергийна криза в световен мащаб и предупреди, че производството на петрол в Близкия изток, което зависи от транспорта през Ормузкия проток, скоро може да спре напълно.

Близкият Изток: Игра на руска рулетка за Путин?

Въпреки това той каза, че Русия е готова за европейски купувачи, които искат да осигурят „дългосрочна работа без политика“.

Руският президент подчерта, че Русия ще продължи да доставя енергийни ресурси на „надеждни партньори“.

Путин: Доналд, трябва се погледнеш в огледалото за скъпия нефт

Припомняме, че Русия е вторият по големина износител на петрол в света и притежава най-големите запаси от природен газ в света.