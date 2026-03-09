Свят

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Полицията публикува кадри на надупчената порта на имота; в колата на нападателката е открита полуавтоматична карабина AR-15 и седем гилзи

9 март 2026, 17:16
У жасяващи нови кадри показват имението на Риана в Бевърли Хилс, надупчено от куршуми след нападение срещу поп звездата в неделя вечерта. Полицията е арестувала жена, за която се твърди, че е открила огън с пушка тип AR-15 по дома на барбадоската изпълнителка, докато тя е била вътре.

Предната порта е осеяна с множество дупки, а разследващите са забелязани да инспектират алеята късно в неделя. Властите все още не са разкрили мотива за стрелбата. Полицията в Лос Анджелис (LAPD) потвърди пред The Post, че певицата е била вкъщи по време на инцидента.

Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - куршум проби стена

Източник, близък до семейството, сподели: „Всички са добре“. Според официалното съобщение на полицията няма пострадали. Партньорът на звездата и баща на трите ѝ деца, A$AP Rocky, не е бил в дома по време на стрелбата.

Според аудиозапис от диспечерската служба на полицията в Лос Анджелис, по резиденцията са произведени най-малко 10 изстрела от автомобил, спрял срещу портата на имота. Свидетелствата сочат, че превозното средство – бяла „Тесла“ – веднага след това е избягало в южна посока по „Колдуотър Каньон Драйв“, съобщава Los Angeles Times.

 

Докато тече издирването, полицията разпространява по радиостанцията подробно описание на заподозряната: коса на плитки и кремава блуза, като е отбелязано също, че долната част на автомобила е видимо замърсена. Служители в полицейски хеликоптер бързо локализират колата и я проследват до паркинг на търговски център в Шърман Оукс. Там жената е арестувана около 30 минути след сигнала на телефон 911, става ясно от радиокомуникацията, прегледана от The Times.

Арестуваха гаджето на Риана заради стрелба в Холивуд

„При спирането и задържането на заподозряната бе извършен обиск на автомобила, при който са открити автомат и седем гилзи“, заяви Армен Ариас, говорител на полицията в Лос Анджелис.

Той допълни, че криминалистите са открили дупки от куршуми в портата на дома на Риана, както и в кемпер, паркиран на алеята пред къщата.

Някои от съседите в района споделят, че са чули изстрелите. „Тъкмо миех чинии и чух пукот“, разказва Изабел Торн пред The Post.

„Бях шокирана. Знаете, че в този квартал не се чуват такива неща. Тук е доста тихо. Звучеше като силен гръм“.

Това не е първият случай, в който носителката на „Грами“ преживява подобен ужас в дома си:

Две фенки бяха арестувани в дома на Киану Рийвс

През 2018 г. 27-годишен мъж нахлу в резиденцията ѝ в Холивуд Хилс, след като прескочи оградата. Натрапникът, идентифициран като Едуардо Леон, прекара около 12 часа в имота, докато певицата отсъстваше, преди да бъде открит от един от асистентите ѝ. Леон получи 10-годишна ограничителна заповед, забраняваща му да се доближава до поп иконата.

Към момента районът около имението в Бевърли Хилс остава отцепен от полицията, докато тече балистичната експертиза.

