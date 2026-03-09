Свят

Исмаилов: Недопустимо е 60% от служителите на Български пощи да са на минимална заплата

Исмаилов: Изпълнителният директор получава заплата от над 7600 евро месечно

9 март 2026, 16:35
Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

Доналд Тръмп за скока в цените на петрола: Много малка цена, която трябва да платим

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане

Напрежение в Персийския залив: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона

„Подкрепям пощенските служители и съм убеден, че хората, които ежедневно поддържат тази важна обществена услуга, заслужават достойно и справедливо заплащане и по-добри условия за своя труд“.

Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по повод започналите днес стачни действия на служителите в „Български пощи“ ЕАД. 

Служители на Пощите излязоха на протест

Още в петък, на среща със синдикални организации, министър Исмаилов обяви, че една от първите му задачи е била да възложи одит на управлението и финансовото състояние на пощенския оператор. 

„Недопустимо е 60% от служителите на Български пощи да са на минимална заплата, предприятието постоянно да генерира загуби и всяка година да чака субсидия от държавния бюджет, качеството на услугите и приходите да не се подобряват, а в това време изпълнителният директор да получава заплата от над 7600 евро месечно. Възнагражденията на изпълнителния директор и на Борда на директорите ще бъдат намалени. Тяхно задължение е да осигурят високи приходи на дружеството и да управляват парите на данъкоплатците с грижата на добър стопанин“, подчерта Корман Исмаилов. 

Работи се за по-високи заплати в "Български пощи"

Той информира, че внася в Министерски съвет предложение за авансово предоставяне на средства на "Български пощи"  в размер на 5 млн. евро. „Ще се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което променя максимално допустимия годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро“, обясни той. 

Източник: МТС    
Пощенски служители Български пощи Заплати
Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Иран обвини европейските страни

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей?

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Преди 19 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Преди 20 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Преди 1 ден
