Свят

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Основният критерий за избора е бил новият върховен лидер "да бъде мразен от врага"

8 март 2026, 21:42
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа
Източник: EPA/БГНЕС

Д нес Съветът на експертите в Иран избра новия върховен лидер на страната. Въпреки че името му не беше официално оповестено, изглежда, че това е Моджтаба Хаменей - 56-годишният син на убития върховен лидер, Али Хаменей.

Аятолах Мохсен Хейдари Алекасир обяви, че основният критерий е бил новият върховен лидер "да бъде мразен от врага".

"Дори Великият Сатана спомена името му", каза Алекасир за избрания наследник, дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Моджтаба Хаменей, е "неприемлив" избор за него. Аятоласите наричат САЩ "Великия Сатана", предава "Ал Джазира".

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

"С мнозинство от гласовете човекът, който ще продължи пътя на имам Хомейни и пътя на мъченика имам Хаменей, е избран. Името на Хаменей ще продължи. Гласуването приключи и името скоро ще бъде обявено", заяви Хосейнали Ешкевари, друг член на Съвета на експертите. 

Моджтаба Хаменей никога не се е кандидатирал за длъжност, нито е бил подлаган на публично гласуване, но в продължение на десетилетия е силно влиятелна фигура във вътрешния кръг на върховния лидер на Иран, култивирайки дълбоки връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предава "Евронюз".

Наследяването по кръвна линия е политически чувствително в Ислямската република. Самият Хаменей се е противопоставял на кандидатурата на сина си през 2024 г., посочва "Ройтерс". Според Али Хаменей това било своеобразно възстановяване на монархията.

"Блумбърг" посочва, че Моджтаба Хаменей контролира значителна мрежа от недвижими имоти в чужбина чрез посредници, без активи да фигурират директно на негово име.

Синът на Али Хаменей е избран за нов аятолах

Портфолиото включва луксозни имоти в Лондон, вила в Дубай и луксозни хотели във Франкфурт и Майорка, като източник на финансирането са предимно приходи от ирански петрол, изпрани чрез финансови институции във Великобритания, Швейцария, Лихтенщайн и ОАЕ през фиктивни компании.

Стойността на имотите се изчислява на около 400 милиона евро. 

Източник: Al Jazeera, Euronews, Bloomberg, Reuters    
Иран Върховен лидер Моджтаба Хаменей
Последвайте ни
България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Плюсовете и минусите на Kавапу

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 3 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 3 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 2 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хиляди протестираха по света за правата на жените

Хиляди протестираха по света за правата на жените

Свят Преди 2 часа

На места е се превърнаха и в израз на противопоставяне на войната срещу Иран

Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

България Преди 2 часа

Към момента са изведени около 3000 души

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Свят Преди 4 часа

Тръмп за Иран: Планът им беше да атакуват целия Близък изток

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Свят Преди 4 часа

Прокремълските военни блогъри дори се запитаха дали това не е умишлена недискретност, саботаж или някакъв вид бунт

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Свят Преди 4 часа

Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Протест в София за правата на жените

Протест в София за правата на жените

България Преди 4 часа

Демонстрацията е охранявана от полицейски екипи

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

България Преди 4 часа

При удара едната кола се е възпламенила

МВнР: Израел пуска изходящи полети

МВнР: Израел пуска изходящи полети

Свят Преди 5 часа

На този етап, израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет

Евакуацията на македонски граждани от Близкия изток започва днес

Евакуацията на македонски граждани от Близкия изток започва днес

Свят Преди 6 часа

МВнР на РС Македония информира, че е сключило споразумение с авиокомпания

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

Свят Преди 6 часа

ОАЕ обяви, че действа в самозащита

Премиерът Андрей Гюров поздрави жените за 8-и март

Премиерът Андрей Гюров поздрави жените за 8-и март

България Преди 7 часа

Жените са гръбнакът, който държи живота ни изправен и го прави по-съвършен

Разследващи пред американското посолство в норвежката столица Осло

Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

Свят Преди 7 часа

Български пощи

Стачка на пощите в деня за изплащане на пенсии

България Преди 8 часа

В 7:30 ч, когато започва работното им време, работниците ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

България Преди 9 часа

След като рокадите на служебния кабинет създадоха напрежение между част от политическите сили и правителството, днес приемането на удължителния бюджет също стана повод за размяна на реплики

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Любопитно Преди 9 часа

Все повече изследвания показват, че силата на захвата ни предлага силен поглед върху цялостното ни благополучие и как остаряваме

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Любопитно Преди 9 часа

Този вид живее в дивата природа до пет години или шест-седем пъти по-дълго от обикновените мишки

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

2888 живи букета за 8 март

sinoptik.bg
1

Сателити помагат в откриването на колонии лешояди

sinoptik.bg

Любими лица поздравиха Edna.bg за рождения ден на сайта

Edna.bg

Очите на дома – как да изберете дограма според нужди и тенденции

Edna.bg

Валери Божинов: Обичам Русия и Москва!

Gong.bg

Мъже и жени тичаха на висок ток с благотворителна цел

Gong.bg

Избраха Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран

Nova.bg

Седми американски войник загина от началото на войната в Близкия изток

Nova.bg