Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Д нес Съветът на експертите в Иран избра новия върховен лидер на страната. Въпреки че името му не беше официално оповестено, изглежда, че това е Моджтаба Хаменей - 56-годишният син на убития върховен лидер, Али Хаменей.

Аятолах Мохсен Хейдари Алекасир обяви, че основният критерий е бил новият върховен лидер "да бъде мразен от врага".

"Дори Великият Сатана спомена името му", каза Алекасир за избрания наследник, дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Моджтаба Хаменей, е "неприемлив" избор за него. Аятоласите наричат САЩ "Великия Сатана", предава "Ал Джазира".

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

"С мнозинство от гласовете човекът, който ще продължи пътя на имам Хомейни и пътя на мъченика имам Хаменей, е избран. Името на Хаменей ще продължи. Гласуването приключи и името скоро ще бъде обявено", заяви Хосейнали Ешкевари, друг член на Съвета на експертите.

Моджтаба Хаменей никога не се е кандидатирал за длъжност, нито е бил подлаган на публично гласуване, но в продължение на десетилетия е силно влиятелна фигура във вътрешния кръг на върховния лидер на Иран, култивирайки дълбоки връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предава "Евронюз".

Наследяването по кръвна линия е политически чувствително в Ислямската република. Самият Хаменей се е противопоставял на кандидатурата на сина си през 2024 г., посочва "Ройтерс". Според Али Хаменей това било своеобразно възстановяване на монархията.

"Блумбърг" посочва, че Моджтаба Хаменей контролира значителна мрежа от недвижими имоти в чужбина чрез посредници, без активи да фигурират директно на негово име.

Синът на Али Хаменей е избран за нов аятолах

Портфолиото включва луксозни имоти в Лондон, вила в Дубай и луксозни хотели във Франкфурт и Майорка, като източник на финансирането са предимно приходи от ирански петрол, изпрани чрез финансови институции във Великобритания, Швейцария, Лихтенщайн и ОАЕ през фиктивни компании.

Стойността на имотите се изчислява на около 400 милиона евро.