Три дрона са засечени над летището в София снощи

С нощи са засечени три дрона на летище "Васил Левски" – София. Това потвърдиха пред NOVA от аеропорта.

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Първият сигнал е получен в 23:03 ч. Вторият - в 23:27 ч., а последният - 15 минути след полунощ.

Не се наложило пренасочване на самолети, имало само закъснение от 15 минути на полета от Брюксел за София.

Шест полета са били забавени заради дрона над Летище София

Не е ясно чии са безпилотните машини и каква е причината да бъдат пуснати точно над летището.

Припомняме, че на 7 март два полета бяха пренасочени заради дронове.