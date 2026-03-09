Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей?

И ранската държавна телевизия (Гласът на Ислямска република Иран) съобщава за избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер, като го описва като "ранен във войната", предава "Фокус".

Водещите четат репортажи, в които го описват като "джанбаз" или "ранен от врага във войната "Рамадан", както медиите в Иран наричат настоящия конфликт.

Кой е Моджтаба Хаменей - тайнственият нов върховен лидер на Иран

Няма повече подробности. Бащата на Хаменей и съпругата бяха убити при израелския въздушен удар в Техеран на 28 февруари в началото на войната.

Моджтаба Хаменей все още не се е появявал публично оттогава. Той бе обявен за нов върховен лидер на Иран снощи, след гласуване на ислямските духовници - аятоласи, в Съвета на експертите.

Те разкриха, че основният критерий за избора е бил, че президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като неприемлив сина на Али Хаменей.

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Моджтаба Хаменей има добри връзки с армията, но това, че наследява баща си на поста, доста прилича на монархията, срещу която Ислямската революция в Иран се бори.

Днес Моджтаба Хаменей трябва да се обърне към нацията, като нов върховен лидер. Но засега той напълно отсъства от публичното пространство в Иран.

В неделя в социалните мрежи беше разпространена реч за инагурация с образа на Моджтаба Хаменей, която обаче е генерирана от изкуствен интелект.