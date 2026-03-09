Любопитно

Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански

След месеци на пътувания и спекулации, поп иконата най-накрая разкри, че венчавката с бизнесмена Майкъл Полански наближава. Двойката планира церемонията „скоро“, докато звездата вече подготвя документите за защитата на своето състояние

9 март 2026, 16:55
Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански
Източник: Getty Images

Л ейди Гага е сгодена от юли 2024 г., но изглежда, че няма да чака още дълго, за да стане официално госпожа Майкъл Полански, съобщава HELLO!

39-годишната изпълнителка сподели вълнуващи новини около предстоящата сватба по време на живо излъчване в TikTok канала на Бруно Марс – „Romantic Radio“ – в петък. Тя разкри, че с годеника ѝ планират да минат под венчилото „скоро“.

„Аз и моят годеник пътувахме през цялата година, но ще се оженим скоро“, каза тя в записано съобщение. „Надявахме се, че можеш да избереш специална песен за нас.“

Бруно Марс, който си сътрудничи с Гага в баладата „Die With A Smile“, с радост се отзова на молбата и избра трак от новия си албум „The Romantic“.

„Ако търсиш песен, която да посветиш на съпруга си, бих казал, че от този мой нов албум бих заложил на „Risk It All“, отговори той. „Първа песен. И така, искам да посветя това на Лейди Гага и нейния годеник. Майкъл, това е за вас двамата.“

През октомври Гага сподели подробности за връзката си с Майкъл и разкри, че го е срещнала в период, в който се е борила с психичното си здраве и е „пушила по три пакета цигари, седейки на верандата по цял ден“.

„Това да си влюбен в някой, който го е грижа за истинското ми аз, направи много голяма разлика“, сподели тя пред Rolling Stone.

„Това, което той видя, беше: „тук има някой, който се чувства много далеч от това, което би трябвало да прави“. Той искаше да се грижи за мен. Никога не са ме обичали по този начин. Животът ми беше сериозен за него. Не беше парти. Той ми помогна да видя, че животът ми е ценен.

Певицата разкри, че това, което е отличило Майкъл от предишните ѝ връзки, е фактът, че той е нейната пълна противоположност и точно това, от което е имала нужда.

Той е бил „много сериозен човек“ и Гага е намерила поведението му за освежаващо, защото той активно е търсил истинската ѝ същност. Тя признава: „Толкова много хора в живота ми по онова време търсеха просто добро прекарване. Хората наистина обичаха „Пияната Лейди Гага“.“

Тя обаче е знаела, че обичайното ѝ поведение с мъжете няма да привлече вниманието му, затова вместо това е показала автентичното си аз.

„Никой от триковете ми нямаше да проработи при него. Трябваше да се срещнем и вероятно да проведем един много искрен разговор като възрастни хора, за да видим дали си допадаме. Чувството за стабилност и сериозност на Майкъл може би е нещото, което ме привлече в него най-много. Той веднага разбра колко сериозни бяха нещата за мен“, обяснява тя.

Майкъл също се включи в интервюто и призна, че с Гага „вече се чувстват женени“.

„Имаме тези паузи в графика и те са изкушаващи. Казваме си: „Добре, можем ли да се оженим този уикенд?“. Не искаме прекалено голяма сватба, но искаме да ѝ се насладим“, сподели той. „В много отношения вече се чувстваме като съпрузи, така че не мисля, че това ще промени много неща.“

Двойката беше свързана романтично за първи път около навечерието на Нова година през 2019 г., а в началото на 2020 г. потвърдиха връзката си в Instagram.

Майкъл е завършил Харвардския университет през 2006 г. и в момента управлява „Parker Group“ (инвестиционна и филантропска организация). Преди сватбата се съобщава, че певицата подготвя предбрачен договор, за да защити състоянието си, оценено на около 300 милиона долара.

Източник: HELLO!    
