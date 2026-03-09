Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане

О перацията на най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова в болница в Грац продължи повече от шест часа и приключи около 15:00 часа местно време (16:00 часа българско), съобщиха от Българската федерация по ски.

„Очакваме те скоро!“: Елитът на сноуборда с подкрепа за Малена Замфирова

По-голямата част от хирургичната интервенция е била посветена на реконструкцията на раздробената бедрена кост. Фиксиран е тазът и са свалени външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до този момент.

Според главния хирург операцията е преминала много добре.

Хирургична интервенция в раменната област ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица.