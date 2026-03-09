Иран обвини европейските страни

И ран обвини днес европейските държави в създаване на благоприятни условия за израелско-американските атаки, които доведоха до войната срещу Ислямската република, предаде "Франс прес".

"За жалост европейските страни способстваха за създаването на такива условия", заяви говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи на седмична пресконференция.

"Вместо да настояват за спазването на върховенството на закона, да се противопоставят на заплахите и крайностите на САЩ, те одобриха техните действия на срещата на Съвета за сигурност на ООН, на която беше обсъдено възобновяването на санкциите. Съвкупността от всички тези фактори насърчи САЩ и ционистите да продължат да извършват престъпления", допълни Багаи.