Арестуваха учител от Пловдив за блудство с момичета, едната била негова ученичка

Според разследването мъжът е изпращал порнографски материали и на малолетна

6 февруари 2026, 12:19
Източник: iStock photos/Getty images

У чителят по география и икономика в пловдивското училище „Софроний Врачански“ Аврам Андреев е задържан по обвинение в блудство със своя ученичка.

Момичето е на 14 години. В рамките на разследването обаче са събрани данни и за недопустими контакти с още едно момиче, което е малолетно, съобщава "24 часа".

Второто дете не е ученичка на Андреев. Според обвинението комуникацията между тях е осъществявана чрез интернет, като мъжът ѝ е изпращал порнографски материали. 

Разследването е установило, че

малолетното момиче е използвало манипулиран профил в социалните мрежи, в който се е представяло за 17-годишно. Публикуваната снимка също била обработена, така че да създава впечатление за по-голяма възраст. След онлайн общуването с Андреев тя и нейна приятелка, навършила 14 години, заснели преподавателя с негова колежка в училището. За това двете били санкционирани.

По-късно приятелка на момичето се изплюла върху учителка, като впоследствие обяснила, че е искала да уцели Андреев.

След този инцидент ръководството на учебното заведение взело решение момичето да бъде преместено в друго училище.

Тогава бащата подал сигнал до институциите, като предоставил разпечатки от кореспонденцията на дъщеря си с малолетното момиче. Така комуникацията с учителя станала известна на разследващите органи.

Аврам Андреев остава в ареста с решения както на Районния, така и на Окръжния съд в Пловдив.

Делото ще се разглежда при закрити врати. „Има пострадали непълнолетни и малолетни. Няма как да се изнасят детайли, тъй като става въпрос за интимния живот на подрастващи“, обясни говорителят на Районната прокуратура в Пловдив Пламен Пантов и уточни, че разследването продължава.

Аврам Андреев е син на бившия директор на Пловдивската опера и депутат във Великото народно събрание Андрей Андреев. Задържаният носи името на своя дядо – известния оперен певец Аврам Андреев.

Източник: "24 Часа"    
пловдив учител ученички блудство арест
