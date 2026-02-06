България

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

6 февруари 2026, 12:38
Г рипната епидемия в страната вече е отшумяла, а пикът ѝ е бил преминат още в първите дни на февруари. Това заяви бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му тазгодишната грипна вълна е дошла по-късно от обичайното – прогноза, която той направи още преди месец. „Пикът в съседните държави отдавна премина, а у нас броят на болните е значително по-малък в сравнение с миналата и с предходните години“, посочи проф. Кантарджиев.

Според него статистиката показва, че грипът е протекъл по-леко, като една от възможните причини за това е засиленият интерес към ваксините. Въпреки това специалистът подчерта, че противоепидемичните мерки не бива да се пренебрегват.

Прогнозата му е, че през март и април ще се регистрират само единични и леки случаи на грип. След отшумяването на грипа обаче се очаква повишение на случаите на коронавирус през пролетта. Проф. Кантарджиев уточни, че не става дума за тежките форми на COVID-19 отпреди пет години, които доведоха до висока смъртност.

Експертът предупреди още, че е възможно увеличение на случаите на скарлатина, което налага повишено внимание и своевременно вземане на мерки.

По повод регистрирания случай на туларемия в Дупница проф. Кантарджиев заяви, че това е особено опасна инфекция, при която се наблюдава подуване на лимфните възли. Заболяването се разпространява основно от мишки.

Туларемия е остро инфекциозно зоонозно заболяване, причинено от бактерията Francisella tularensis.

Туларемията е известна още като заешка треска, ловна болест или треска от комар. Тя засяга широк кръг от животни, особено гризачи и зайци, и може да се предаде на хората.

Причинител и предаване

Причинителят, Francisella tularensis, е грам-отрицателна, неспорообразуваща кокобактерия. Тя е изключително вирулентна и има ниска инфекциозна доза, което означава, че е необходимо много малко количество бактерии за заразяване. Предаването на туларемия на хората може да стане по няколко начина: 

  • Директен контакт: Чрез допир с инфектирани животни (особено при дране, касапница или работа с трупове), както и чрез ухапвания от животни.
  • Векторно предаване: Чрез ухапвания от заразени кърлежи, конски мухи, комари и други кръвосмучещи насекоми.
  • Консумация: Чрез консумация на недостатъчно термично обработено месо от заразени животни или замърсена вода.
  • Вдишване: Чрез вдишване на аерозоли, съдържащи бактерии, например при косене на трева, където има заразени животни или екскременти.

Клинични прояви и форми

Симптомите на туларемия при хората варират в зависимост от начина на заразяване. Инкубационният период обикновено е от 3 до 5 дни, но може да варира от 1 до 14 дни. Различават се няколко основни форми:

  • Язвено-жлезиста форма: Най-честата форма, характеризираща се с образуване на болезнена язва на мястото на проникване на бактериите и подуване на регионалните лимфни възли.
  • Жлезиста форма: Подобна на язвено-жлезистата, но без видима кожна лезия.
  • Око-жлезиста форма: Възниква при директно попадане на бактериите в окото, водеща до конюнктивит и подуване на лимфните възли пред ухото.
  • Орофарингеална форма: Причинена от консумация на замърсена храна или вода, водеща до възпаление на гърлото, язви в устата и подути лимфни възли на шията.
  • Пневмонична форма: Развива се при вдишване на бактерии или като вторична инфекция от други форми. Може да бъде тежка и животозастрашаваща.
  • Тифоидна форма: Генерализирана инфекция без локализирани симптоми, протичаща с висока температура и изключителна отпадналост.

История и разпространение

Туларемията е открита за първи път през 1911 г. в окръг Туларе, Калифорния, откъдето произлиза и името ѝ. Заболяването е ендемично в Северното полукълбо, включително в Северна Америка, Европа и Азия, особено в селските райони.

Диагноза, лечение и превенция

Диагнозата се поставя въз основа на клиничните симптоми, епидемиологична анамнеза и лабораторни тестове, включително култивиране на бактерии и серологични изследвания. Лечението на туларемията включва антибиотици, като стрептомицин, гентамицин или доксициклин, които са ефективни при ранно започване на терапията.

Превенцията е ключова и включва:

  • Избягване на контакт с болни или мъртви животни.( Използване на ръкавици при работа с диви животни.
  • Предпазване от ухапвания от кърлежи и насекоми чрез репеленти и подходящо облекло.
  • Пиене само на пречистена вода и консумация на добре термично обработено месо.

Поради високата си вирулентност и лесното разпространение, Francisella tularensis се смята и за потенциален биооръжеен агент.

