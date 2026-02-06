Трагедия в Испания: Намериха мъртва 21-годишна манекенка, дъщеря на известен футболист

М еждународният модел Кристина Перес Галсенко е починала на 21-годишна възраст, съобщават местни медии, цитирани от People.
Перес Галсенко — дъщеря на бившия испански професионален футболист Начо Перес и Татяна Галсенко — е открита мъртва в дома си в провинция Малага във вторник, 3 февруари, според испански издания, сред които El País, El Mundo и ABC.
Кристина се е била преместила в Калета де Велес в Малага, за да посещава специализиран курс, съобщава ABC. Смъртта ѝ вероятно се дължи на естествени причини, като на мястото не са открити следи от насилие, информира El Mundo, цитирайки източници, близки до семейството.
През последните години Перес Галсенко дефилираше по модните подиуми в Мадрид, Милано, Париж, Лондон и Китай. Тя започва кариерата си едва на 14-годишна възраст на модното изложение Campoamor, което се провежда ежегодно в театър „Кампоамор“ в град Овиедо.
Организаторите на модното шоу отдадоха почит на покойния модел в социалните мрежи, споделяйки снимка и видео в Instagram, придружени от емотикон на бял гълъб. През годините Перес Галсенко е участвала и в Седмицата на модата в Мадрид (Mercedes-Benz Fashion Week), както и в седмиците на модата в Париж и Милано.
Тленните останки на модела ще бъдат изложени за поклонение в петък, 6 февруари, от 17:00 ч. местно време в погребалния дом Puente Nora в Лугонес, Астурия. Погребението ще се състои в енорийска църква в същия град в събота, 7 февруари.
Известният испански фризьор Мануел Мон бе сред тези, които почетоха паметта ѝ в Instagram.
„Отвъд нейния талант пред камерата и на подиума, ще я запомним с нейната нежност, професионализъм и автентичния начин, по който вдъхваше живот на всяка дреха“, написа той.
„Присъствието ѝ носеше не само красота в работата, но и човечност, уважение и една много специална енергия, която ще остане завинаги в паметта ни“.