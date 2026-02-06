Свят

Трагедия в Испания: Намериха мъртва 21-годишна манекенка, дъщеря на известен футболист

Галсенко е дъщеря на бившия испански професионален футболист Начо Перес и Татяна Галсенко

6 февруари 2026, 13:10
Трагедия в Испания: Намериха мъртва 21-годишна манекенка, дъщеря на известен футболист
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

М еждународният модел Кристина Перес Галсенко е починала на 21-годишна възраст, съобщават местни медии, цитирани от People.

Перес Галсенко — дъщеря на бившия испански професионален футболист Начо Перес и Татяна Галсенко — е открита мъртва в дома си в провинция Малага във вторник, 3 февруари, според испански издания, сред които El País, El Mundo и ABC.

Кристина се е била преместила в Калета де Велес в Малага, за да посещава специализиран курс, съобщава ABC. Смъртта ѝ вероятно се дължи на естествени причини, като на мястото не са открити следи от насилие, информира El Mundo, цитирайки източници, близки до семейството.

През последните години Перес Галсенко дефилираше по модните подиуми в Мадрид, Милано, Париж, Лондон и Китай. Тя започва кариерата си едва на 14-годишна възраст на модното изложение Campoamor, което се провежда ежегодно в театър „Кампоамор“ в град Овиедо.

Организаторите на модното шоу отдадоха почит на покойния модел в социалните мрежи, споделяйки снимка и видео в Instagram, придружени от емотикон на бял гълъб. През годините Перес Галсенко е участвала и в Седмицата на модата в Мадрид (Mercedes-Benz Fashion Week), както и в седмиците на модата в Париж и Милано.

Тленните останки на модела ще бъдат изложени за поклонение в петък, 6 февруари, от 17:00 ч. местно време в погребалния дом Puente Nora в Лугонес, Астурия. Погребението ще се състои в енорийска църква в същия град в събота, 7 февруари.

Известният испански фризьор Мануел Мон бе сред тези, които почетоха паметта ѝ в Instagram.

„Отвъд нейния талант пред камерата и на подиума, ще я запомним с нейната нежност, професионализъм и автентичния начин, по който вдъхваше живот на всяка дреха“, написа той.

„Присъствието ѝ носеше не само красота в работата, но и човечност, уважение и една много специална енергия, която ще остане завинаги в паметта ни“.

Кристина Перес Галсенко Модел Смърт 21 години Начо Перес Модна кариера Малага Естествени причини Модни подиуми Почит
Последвайте ни
Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Кога може да ви издадат болничен за минало време

Кога може да ви издадат болничен за минало време

pariteni.bg
Кога и защо котките съскат

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 6 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 5 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 5 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

Свят Преди 19 минути

Глобална кампания за бойкот и изтегляне на инвестиции може да се окаже единственият ненасилствен начин да се потърси отговорност

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Свят Преди 19 минути

Киев и Москва приключиха втория етап на разговорите в четвъртък и двете страни извършиха голяма размяна на военнопленници

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

Свят Преди 56 минути

В обширно интервю за подкаста на NPR „Wild Card“, Мелинда отговори на поредица от въпроси за бившия си съпруг, с когото бяха женени 27 години

Вселената изпраща послание на 4 зодии – сред тях ли сте

Вселената изпраща послание на 4 зодии – сред тях ли сте

Любопитно Преди 1 час

стролозите съветват да се обръща голямо внимание на събития, думи и съвпадения – те могат да дадат отговори на дългогодишни въпроси

Арестуваха учител от Пловдив за блудство с момичета, едната била негова ученичка

Арестуваха учител от Пловдив за блудство с момичета, едната била негова ученичка

България Преди 1 час

Според разследването мъжът е изпращал порнографски материали и на малолетна

Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

България Преди 1 час

Лидерът на "Възраждане" коментира приетите промени в Изборния кодекс

<p>Ръководството на &bdquo;Св. Анна&ldquo; във Варна търси решение за детската хирургия</p>

Ръководството на болница „Св. Анна“ във Варна с предложения към напускащите лекари от детската хирургия

България Преди 1 час

Директорът отправя покана към напускащите медици за разговор

След обира в Лувъра: Короната на императрица Евгения е "почти непокътната"

След обира в Лувъра: Короната на императрица Евгения е "почти непокътната"

Свят Преди 1 час

Крадците отмъкнаха бижута на стойност около 88 милиона евро, но оставиха обсипаната с диаманти корона, принадлежаща на съпругата на Наполеон III, по пътя си за бягство

<p>&quot;Пробивен играч&quot; от &quot;подземния&nbsp;Давос&quot;:&nbsp;Как Епстийн се внедри сред световния елит</p>

Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

Свят Преди 1 час

Личната кореспонденция на покойния осъден сексуален престъпник разкрива методите, с които той се е подмазвал на най-богатите хора в света

Скрита камера: Тайното порно, което Китай не успява да спре

Скрита камера: Тайното порно, което Китай не успява да спре

Свят Преди 1 час

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

България Преди 2 часа

Те настояват за по-строга мярка от съда за мъжа, предизвикал тежката катастрофа край Телиш

Ново свлачище блокира движението в Кресненското дефиле

Ново свлачище блокира движението в Кресненското дефиле

България Преди 2 часа

Мистериозни символи по целия свят загатват за изгубена цивилизация

Мистериозни символи по целия свят загатват за изгубена цивилизация

Любопитно Преди 2 часа

Независим изследовател твърди, че е разкрил „доказателства, променящи парадигмата за изгубена цивилизация“, която е скрила сложен код чрез геометрия, символика и дизайн на монументи по целия свят, за да запази знанието си преди катастрофални събития

Макрон с призив към ЕС: Ускорете програмата за европейска независимост

Макрон с призив към ЕС: Ускорете програмата за европейска независимост

Свят Преди 2 часа

Европейските лидери ще се срещнат на 12 февруари в Белгия за неформална среща

Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал малко преди 10.00 ч.

Героизъм и доблест във втората седмица на „Треска за Оскари“

Героизъм и доблест във втората седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 3 часа

Киноманите ще се насладят на още 14 филмови класики

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

16 бани под един покрив? Защо домът на принц Хари и Меган предизвика толкова коментари

Edna.bg

Карамазов отговори на коментарите на родни фотографи. Те смятат, че наградите му са благодарения на актьорската слава

Edna.bg

Кой ще изиграе Стоичков?

Gong.bg

Владимир Манчев пред AS: Цяла България се обедини в подкрепа за Любо Пенев

Gong.bg

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

Nova.bg

Проверяват гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

Nova.bg