Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

К ремъл заяви, че продължилите два дни разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна са били сложни, но конструктивни и че те ще продължат, предаде Ройтерс, като се позова на изказване на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. (*Видеото е архивно!)

Кремъл обяви кога ще се проведат следващите преговори за Украйна

Украйна и Русия приключиха втория етап на разговорите в четвъртък и двете страни извършиха голяма размяна на военнопленници и се споразумяха да възобновят преговорите скоро.

„Работата продължава“, каза Песков.

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

„Работата продължи два дни, работата беше конструктивна и в същото време много сложна. Тя ще продължи“, подчерта прессекретарят на Кремъл.

Той каза още, че както Русия, така и САЩ признават необходимостта скоро да бъдат организирани разговори за контрола над ядрените оръжия, след като вчера изтече срокът на действие на договора „Нов СТАРТ“, който ограничаваше броя на стратегическите ракети, носители и бойни глави.

Войната в Украйна: Втори ден на преговори в Абу Даби, Зеленски разкри броя на загиналите войници

Песков каза, че по време на разговорите в Абу Даби двете страни са се споразумели, че ще действат отговорно след изтичането на срока на действие на договора, подписан през 2010 година.

Говорителят на Кремъл също така изрази надежда, че преговорите между Иран и САЩ в Оман ще дадат резултат и ще доведат до деескалация и призова всички страни междувременно да демонстрират сдържаност.

Иран и САЩ започнаха преговори, за да се опитат да преодолеят сериозните си различия относно ядрената програма на Техеран, като Оман посредничи между двете страни. Спор относно разширяване на дневния ред обаче изложи на риск дипломатическите усилия и създаде опасност от предизвикване на нов конфликт в Близкия изток.