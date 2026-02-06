Ръководството на болница „Св. Анна“ във Варна с предложения към напускащите лекари от детската хирургия

Р ъководството на многопрофилната болница „Св. Анна“ във Варна излезе с нови предложения към напускащите лекари от детската хирургия. Писмото, разпространено до медиите в града, е подписано от изпълнителния директор на дружеството д-р Красимир Петров.

Реакцията на ръководството е продиктувана от създалото се напрежение около закриването на детската хирургия от 1 март.

Директорът на болницата отправя покана към напускащите лекари за разговор,

тъй като през последните дни те обявяват в социалните мрежи, че проблемът, който ги е довел до това решение, е липсата на възможности за професионално развитие поради ограничения брой оперативни дни на седмична база. От ръководството изразяват готовност да се гарантира на екипа възможност за отваряне на оперативния график на три и повече оперативни дни. От болницата припомнят, че специализантите на практика имат възможност да се обучават в една от утвърдените болнични бази, тъй като немалка част от лекарския екип на „Св. Анна“ има академична и научна кариера.

„Ако възможността за повече оперативна дейност и нормален ход на стартиралите вече специализации на младите колеги от отделението не се окажат достатъчен мотив за екипа на „Детска хирургия“ да преосмисли напускането на болницата, разчитаме финалното им решение да бъде в интерес на младите хора с деца в града и областта и те да продължат да работят във Варна. Освен високотехнологичната университетска болница „Света Марина“, която е и сред най-големите бази за обучение на млади лекари в страната, възможности за работа и развитие на детските хирурзи предлагат още няколко многопрофилни лечебни заведения в града“, е посочено в отвореното писмо на ръководството.